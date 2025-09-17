Llega la edición Primavera de la Feria Francesa a la Ciudad de Buenos Aires

Tres masterclass para todos los gustos

El sábado a las 13 h habrá una masterclass de cocina a cargo del chef Martín Córdoba que enseñará a preparar una torta de avellanas y chocolate. El domingo, también a las 13 h, el chef Jérôme Mathé contará todos los secretos para preparar una mousse de pescado y langostinos con salsa bisque. Ambas clases magistrales son auspiciadas por Milkaut Profesional. Además, habrá espacio para el cuidado de la imagen y la belleza: Belén Garrido, con el auspicio de L´ORÉAL París, instruirá a los asistentes acerca de cómo encontrar la rutina ideal para cada piel.

Entre los stands que participarán de esta feria, estarán: Un, dos crêpes, Alliance/ Arc en ciel, Cheese Market, Cinna Roll, Cocu, Compañía de Chocolate, Darton, Essen, Fermier, Gontran Cherrier, Jimena Fuster, Kakawa, L'Epi, Laban, Las Dinas, Les Croquants, Mauricio Asta, Morris Mousse, Merci, Raclette, Topinambour, Toro Azul y Uria Raclette.

