Llega la edición Primavera de la Feria Francesa a la Ciudad de Buenos Aires
El 20 y 21 de septiembre vuelve la feria que reúne lo mejor de la gastronomía y cultura francesa. Un fin de semana con actividades para toda la familia, clases magistrales, música en vivo y variedad de productos para conocer y degustar. La entrada es libre y gratuita.
Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 11 a 18:30 h, en Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo, Retiro), llega una nueva edición de la Feria Francesa, organizada por LUCULLUS (Asociación Gastronómica Francesa en Argentina). En esta oportunidad, será el momento ideal para darle la bienvenida a la primavera en el marco de las “Jornadas Europeas del Patrimonio”, en las que se podrá visitar la embajada de Francia —con inscripción online previa— y para disfrutar de una amplia variedad de preparaciones de diferentes localidades de Francia y actividades para compartir entre amigos y familia.
Qué hay en la Feria
Más de 35 stands ofrecerán especialidades típicas de la gastronomía francesa, como crêpes, quiches, croissants, baguettes, macarons, tartas, mousses, sopas, éclairs, quesos, entre otros tantos imperdibles de la gastronomía francesa para disfrutar al aire libre, ideales para compartir en un entorno festivo y familiar.
Música en vivo
Durante estos dos días, se podrá disfrutar de shows de música. El sábado se presentará Léa Blondel Jazz Quartet, en una viaje sonoro para recorrer estilos como el jazz de Nueva York, la Bossa Nova y el ritmo sofisticado de París. El domingo será el turno de Nana, artista de renombre y con gran trayectoria tanto en la escena teatral como musical de la Ciudad de Buenos Aires, quien traerá un espectáculo donde combinará su técnica lírica con su talento y sello interpretativo.
Tres masterclass para todos los gustos
El sábado a las 13 h habrá una masterclass de cocina a cargo del chef Martín Córdoba que enseñará a preparar una torta de avellanas y chocolate. El domingo, también a las 13 h, el chef Jérôme Mathé contará todos los secretos para preparar una mousse de pescado y langostinos con salsa bisque. Ambas clases magistrales son auspiciadas por Milkaut Profesional. Además, habrá espacio para el cuidado de la imagen y la belleza: Belén Garrido, con el auspicio de L´ORÉAL París, instruirá a los asistentes acerca de cómo encontrar la rutina ideal para cada piel.
Entre los stands que participarán de esta feria, estarán: Un, dos crêpes, Alliance/ Arc en ciel, Cheese Market, Cinna Roll, Cocu, Compañía de Chocolate, Darton, Essen, Fermier, Gontran Cherrier, Jimena Fuster, Kakawa, L'Epi, Laban, Las Dinas, Les Croquants, Mauricio Asta, Morris Mousse, Merci, Raclette, Topinambour, Toro Azul y Uria Raclette.
Feria Francesa
- Dirección: Cerrito y Arroyo, Plaza Cataluña, Retiro.
- Días: sábado 20 y domingo 21 de septiembre.
- Horarios: de 11 a 18:30 h. En caso de lluvia, se traslada al fin de semana siguiente.
- Instagram: @luculluscocinafrancesa
