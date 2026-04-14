Los barrios de la Ciudad de Buenos Aires que dejan más plata con el alquiler
Luego de diversos estudios, estos son los sitios con más rentabilidad de CABA y del GBA. Conocé todos los detalles en la nota.
Son muchos los usuarios que invierten todos sus ahorros a una casa propia, con el objetivo no solo de tener un techo propio donde pasar el resto de la vida, sino también en busca de tranquilidad y sin la presión de pagar todos los meses precios exorbitantes por un alquiler. Sin embargo, otros pocos deciden apostar por un inmueble y generar ganancias alquilándolo.
A este grupo de inversores, que apuesta a recuperar el dinero invertido a largo plazo, se le recomienda hacer un exhaustivo estudio de campo para determinar cuál es la mejor zona para invertir, ya que no todas las propiedades tienen la misma rentabilidad.
Luego de un relevamiento de Zonaprop, la Zona Norte del Gran Buenos Aires muestra una tendencia positiva en la relación entre el valor del alquiler y el precio de compra de las propiedades. Allí, la rentabilidad anual alcanza el 5,44%, lo que se traduce en alrededor de 18 años para que el inversor recupera el dinero invertido.
Los barrios con mayor rentabilidad en CABA
La rentabilidad bruta promedio en la Capital Federal se sitúa en torno al 5,62% anual. La zona sur de la Ciudad se consolida como la gran ganadora para quienes buscan recuperar la inversión en el menor tiempo posible.
Villa Lugano lidera cómodamente el ranking de beneficios para el inversor. Con un retorno que puede alcanzar el 10,2%, este barrio permite que el repago de la unidad se concrete en un plazo significativamente menor al promedio. La explicación técnica es sencilla: el valor de entrada por metro cuadrado es de los más bajos de la ciudad.
Nueva Pompeya, con un rendimiento del 8%, y La Boca, que oscila entre el 7,3% y el 7,5%, completan el podio de las zonas con mayor tasa de retorno. Otros puntos estratégicos a considerar son Parque Avellaneda y Constitución, donde la rentabilidad se mantiene firme por encima del 7%.
La clave de los ambientes: ¿dónde invertir el capital?
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Monoambientes: Siguen siendo la estrella para el inversor minorista. Barrios como Balvanera y Once ofrecen retornos superiores al 6,5%, gracias a una demanda constante de estudiantes y trabajadores jóvenes.
Tres ambientes: Sorpresivamente, en barrios como Villa Lugano o Parque Avellaneda, las unidades más grandes mostraron picos de rentabilidad cercanos al 9%, debido a la escasez de oferta para familias en esas zonas.
Zonas en crecimiento: Barrios como Chacarita o Villa Crespo se mantienen como un punto medio equilibrado, ofreciendo una rentabilidad aceptable (cercana al 5,5%) con una alta potencialidad de revalorización del inmueble a mediano plazo.
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