Los barrios de la Ciudad de Buenos Aires que dejan más plata con el alquiler.

Son muchos los usuarios que invierten todos sus ahorros a una casa propia, con el objetivo no solo de tener un techo propio donde pasar el resto de la vida, sino también en busca de tranquilidad y sin la presión de pagar todos los meses precios exorbitantes por un alquiler. Sin embargo, otros pocos deciden apostar por un inmueble y generar ganancias alquilándolo.