Los beneficios clave de hacer ejercicio en la tercera edad

Antes de comenzar, se sugiere realizar una entrada en calor de unos 10 minutos, que puede incluir caminar, mover brazos y piernas o realizar movimientos articulares suaves. Luego, se pueden seleccionar entre cinco y siete ejercicios, como sentadillas, flexiones contra la pared, elevaciones de talones, prensa de piernas en máquina o remo con bandas elásticas.

Cada ejercicio se recomienda hacer en una o dos series de 10 a 12 repeticiones, aumentando la dificultad de manera progresiva según las capacidades físicas de cada persona.

Es fundamental prestar atención a las señales del cuerpo: si se siente dolor o malestar, lo recomendable es detenerse y, si persiste, consultar a un especialista. La prioridad es mantener la salud y practicar ejercicio de forma segura.