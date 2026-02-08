Los ejercicios ideales para aliviar y combatir los dolores del ciático
Estos son los mejores ocho ejercicios para aliviar este problema que afecta a personas mayores. Cómo hacerlos.
Con el paso del tiempo, el cuerpo empieza a mostrar señales de desgaste que no se pueden ignorar. Dolores musculares y articulares se vuelven más frecuentes, interfiriendo con tareas diarias y afectando la movilidad. Uno de los más comunes es el dolor ciático, que se manifiesta desde la parte baja de la espalda hasta las piernas con un dolor agudo.
Detectarlo y tratarlo a tiempo, junto con hábitos como mantener la postura correcta y moverse con regularidad, es clave para evitar que se vuelva crónico. Por este motivo, los especialistas aconsejan realizar estos ocho ejercicios para aliviar y combatir este problema que se hace presente en adultos mayores.
Los ejercicios recomendados para el ciático
Estos movimientos están pensados para aliviar el dolor del nervio ciático y mejorar la movilidad de la zona lumbar. Al realizarlos de forma constante, ayudan a fortalecer músculos clave y reducir la tensión en glúteos, espalda y piernas.
- Piriforme sentado en silla: Sentarse, apoyar un tobillo sobre la rodilla opuesta y acercar la rodilla al hombro contrario manteniendo la espalda recta. Mantener 5 segundos y repetir 5 veces.
- Piriforme acostado: Acostarse de espaldas, apoyar el tobillo sobre la rodilla opuesta y empujar suavemente hacia el tronco con las manos. Mantener 15 segundos y repetir 5 veces. Apoyar la cabeza sobre una almohada delgada si hace falta.
- Rodilla al pecho: Acostarse de espaldas, doblar las rodillas, y con ambas manos acercar una rodilla al pecho. Mantener 20-30 segundos, repetir 3 veces por pierna.
- Rodillas de lado a lado: Acostarse de espaldas, doblar las rodillas y apoyar los pies juntos. Mover las rodillas juntas de un lado al otro del tronco para movilizar la zona lumbar.
- Puente: Acostarse de espaldas, apoyar los pies en el suelo y elevar las caderas hasta formar un puente. Hacer 3 series de 10 repeticiones.
- Estiramiento de isquiotibiales: Apoyar un pie sobre un banco o silla, mantener la pierna estirada e inclinar el tronco hacia ella sin arquear la espalda. Mantener 20-30 segundos, repetir 2-3 veces por pierna.
- Extensión de espalda: Acostarse boca abajo, apoyar los antebrazos y elevar el tronco arqueando la espalda sin inclinar el cuello hacia atrás. Mantener 5-10 segundos, repetir 8-10 veces.
- Gato-vaca: Apoyarse en manos y rodillas, alternar arqueo de columna hacia arriba y hacia abajo, moviendo la cabeza en la misma dirección.
