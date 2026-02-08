Los ejercicios ideales para aliviar y combatir los dolores del ciático

Con el paso del tiempo, el cuerpo empieza a mostrar señales de desgaste que no se pueden ignorar. Dolores musculares y articulares se vuelven más frecuentes, interfiriendo con tareas diarias y afectando la movilidad. Uno de los más comunes es el dolor ciático, que se manifiesta desde la parte baja de la espalda hasta las piernas con un dolor agudo.