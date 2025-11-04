Los siete detalles a tener en cuenta para comprar vuelos más baratos
Existen períodos en los cuales las aerolíneas todavía no aplicaron los aumentos de última hora y la mayoría de los asientos aún están disponibles.
Las vacaciones de invierno o verano son una de las épocas más esperadas del año, pero también una de las más caras para viajar. Muchos se preguntan cuál es el mejor momento para comprar vuelos baratos y así poder disfrutar sin vaciar el bolsillo.
Según expertos en turismo, la clave está en la anticipación y la estrategia. Comprar en el momento adecuado puede hacer una gran diferencia en el valor final del pasaje.
Cómo comprar vuelos más barato
- 1. Activar alertas para no perder oportunidades
Una de las funciones más útiles es la de notificaciones personalizadas. Al configurar alertas para rutas o destinos específicos, la app avisa cuando hay una baja en los precios. "El secreto está en actuar rápido; algunas promociones duran solo minutos", explican especialistas del sector turístico.
- 2. El día y la hora importan
Los algoritmos que fijan los precios varían según el momento. Diversos expertos sostienen que los mejores descuentos suelen aparecer los martes, miércoles y jueves, especialmente fuera del horario pico (muy temprano o pasada la medianoche).
Los fines de semana, en cambio, tienden a mostrar tarifas más altas por el aumento de búsquedas.
- 3. Jugar con las combinaciones de fechas y aeropuertos
Modificar el itinerario apenas un día, o buscar vuelos desde un aeropuerto alternativo, puede revelar tarifas más bajas que no se muestran en la primera búsqueda. Los motores de reserva ajustan precios de manera automática según demanda y disponibilidad, por lo que conviene probar distintas combinaciones antes de decidir.
- 4. Buscar "de incógnito" para evitar precios inflados
Aunque pocas personas lo saben, repetir muchas búsquedas sobre un mismo destino puede elevar los precios que muestra la plataforma. Usar el modo incógnito o limpiar las cookies del navegador ayuda a obtener una visión más limpia de las tarifas reales.
- 5. Seguir redes sociales y newsletters
Despegar y las aerolíneas asociadas suelen lanzar ofertas flash a través de sus redes o boletines de correo electrónico. Algunas promociones aparecen solo por unas horas y están disponibles exclusivamente para suscriptores o seguidores activos.
- 6. Instalar la app y activar notificaciones
Varios usuarios aseguran que la versión móvil de Despegar ofrece descuentos que no aparecen en la web tradicional. Tener la aplicación instalada y las alertas activas puede marcar la diferencia cuando surgen rebajas express.
7. Prepararse para reservar sin demoras
En las promociones relámpago, cada segundo cuenta. Tener la tarjeta de crédito lista y los datos de los viajeros cargados acelera la compra y evita perder la oferta mientras se completa el formulario.
La planificación inteligente
Agarrar descuentos en Despegar no depende del azar. Requiere una estrategia digital bien pensada, algo de paciencia y práctica constante. Aprovechar alertas, horarios poco comunes y hábitos de búsqueda inteligentes puede traducirse en ahorros significativos en vuelos y hoteles.
Así, viajar sin gastar de más deja de ser un golpe de suerte y se convierte en una habilidad que cualquier usuario puede dominar con la información correcta.
