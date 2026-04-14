No sabías: el truco viral para llamar por teléfono sin que aparezca el número

Con esta alternativa, el truco casero se vuelve aún más práctico, ya que evita repetir el código en cada intento. Además, es una configuración reversible y no interfiere con las llamadas entrantes.

Ahora bien, el acceso a esta función puede variar según el modelo del celular y la compañía telefónica. Algunas operadoras limitan o directamente bloquean esta posibilidad por sus propias políticas.

En esos casos, no queda otra que recurrir al método tradicional del truco casero, ingresando #31# antes del número para poder ocultar el número en cada llamada.