No sabías: el truco viral para llamar por teléfono sin que aparezca el número
Con este truco casero simple podés ocultar tu número al llamar y hacer que quien recibe vea la llamada como privada, sin apps ni configuraciones complicadas.
En ese contexto, hay más de un truco casero que permite hacer una llamada en privado y evitar que el número oculto aparezca en la pantalla del receptor. Son métodos simples, accesibles y no requieren instalar aplicaciones ni modificar configuraciones complejas.
Al momento de realizar una llamada desde el celular, lo habitual es que el destinatario vea nuestro número, incluso si no lo tiene guardado. Aunque esto suele ser práctico, puede transformarse en un problema cuando se busca preservar la privacidad y evitar que se identifique quién está llamando.
El truco casero más rápido consiste en anteponer el código #31# antes del número al que se desea llamar. Con este procedimiento, se logra ocultar el número y mantener el anonimato durante la comunicación. Además, este recurso funciona tanto en celulares como en teléfonos fijos, sin importar la compañía.
Cómo llamar por teléfono de manera privada sin que aparezca el número
Aun así, este truco casero tiene una limitación clara: solo permite ocultar el número en una llamada puntual, por lo que hay que ingresar el código cada vez que se quiera usar el número privado.
De todas formas, tanto en dispositivos Android como en iPhone existe la opción de activar el número oculto de forma permanente. Para hacerlo, se debe modificar manualmente el identificador de llamadas y lograr que todas las comunicaciones salientes aparezcan como “número privado” o “desconocido” en el equipo que las recibe.
Con esta alternativa, el truco casero se vuelve aún más práctico, ya que evita repetir el código en cada intento. Además, es una configuración reversible y no interfiere con las llamadas entrantes.
Ahora bien, el acceso a esta función puede variar según el modelo del celular y la compañía telefónica. Algunas operadoras limitan o directamente bloquean esta posibilidad por sus propias políticas.
En esos casos, no queda otra que recurrir al método tradicional del truco casero, ingresando #31# antes del número para poder ocultar el número en cada llamada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario