Qué celulares conviene comprar en este 2026: los detalles

El atractivo central del S24 descansa en que comprarlo hoy implica usarlo sin resignaciones hasta bien entrada la próxima década. Para quien busca un celular "para olvidarse de cambiar", sigue siendo la referencia.

Galaxy S23

El Galaxy S23 representa el caso típico del teléfono que envejeció bien ya que su procesador sigue rindiendo al máximo, la gestión térmica es sólida y las cámaras todavía superan sin problemas a cualquier gama media actual.

Hoy se consigue alrededor de $1.199.999, un valor que lo deja muy bien parado frente a modelos más nuevos pero bastante más caros. Es cierto que tiene menos años de soporte por delante que el S24, pero en términos de rendimiento bruto sigue siendo un "equipo descente".

Para estos teléfonos, la alternativa de Exhibición supone una caída de precio hasta los $619.999 con hasta 6 cuotas sin interés.

Galaxy S23 FE

El S23 FE nuevo ocupa un lugar particular dado que a $1.500.000, permite acceder a la experiencia de la serie S sin saltar al precio del Ultra. Es una opción interesante para quien quiere diseño y soporte prolongado, pero no necesita lo máximo en cámara o materiales.

La alternativa se vuelve más interesante cuando se evalúa aquellos teléfonos con condición de Exhibición. En este último caso se pueden encontrar versiones de S23FE de 128 GB a $515.000 con opción de 3 cuotas sin interés.

Galaxy S21

El S21 marca el límite hacia atrás y es que aunque su precio, por debajo de $800.000, puede resultar tentador, la ecuación empieza a desbalancearse. La falta de acceso a nuevas funciones de software, sumada al desgaste natural de batería tras varios años de uso, le quita atractivo como compra principal en 2026.

Donde sí conserva valor es como moneda de cambio. Entregar un S21 en un Plan Canje, para aquellos usuarios que no se sienten cómodos o no quieren perder tiempo vendiendo sus equipos viejos.

Serie A

Galaxy A56 5G

El A56 5G nuevo se posicionó este 2026 como la compra más equilibrada para el usuario promedio. A $999.999 de lista, y con posibilidades reales de bajar a $799.999 pagando al contado o con promociones puntuales, ofrece fluidez constante, buen diseño y una experiencia que ya no se siente "recortada".

Qué conviene comprar en febrero de 2026

La respuesta depende menos del "mejor celular" y más de el que mejor encaje para cada perfil.