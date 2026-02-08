Qué celulares conviene comprar en este 2026: los detalles
Con un amplio espacio de almacenamiento y procesadores de primer nivel, estos modelos destacan por su gran rendimiento. Los detalles en la nota.
En los últimos años, los celulares se convirtieron en una herramienta indispensable para la vida cotidiana. Más allá de facilitar la comunicación a través de mensajes o llamadas, estos dispositivos permiten trabajar y pasar tiempo de ocio a través de diferentes aplicaciones. Además, algunos modelos destacan por sus cámaras de primer nivel que capturan imágenes profesionales.
Entre las múltiples marcas que dominan el mercado, Samsung se posiciona como una de las más elegidas gracias a su excelente desempeño. Su diseño elegante, su sistema operativo intuitivo y su alto rendimiento lo convirtieron en un móvil codiciado y que marca el ritmo del mercado.
Las claves a tener en cuenta con los Samsung
Galaxy S24
El Galaxy S24 se consolidó como el punto justo dentro del ecosistema Samsung. Mantiene potencia de sobra, acceso completo a Galaxy AI y, sobre todo, un horizonte largo de actualizaciones. En el mercado argentino aparece en dos realidades bien distintas.
Por otro, el S24 Ultra nuevo de 256GB en tienda oficial de Mercado Libre se mueve cerca de los $2.660.000, aunque con financiación de, como máximo, 12 cuotas sin interés al pagar con la propia tarjeta de crédito Mercado Pago.
El atractivo central del S24 descansa en que comprarlo hoy implica usarlo sin resignaciones hasta bien entrada la próxima década. Para quien busca un celular "para olvidarse de cambiar", sigue siendo la referencia.
Galaxy S23
El Galaxy S23 representa el caso típico del teléfono que envejeció bien ya que su procesador sigue rindiendo al máximo, la gestión térmica es sólida y las cámaras todavía superan sin problemas a cualquier gama media actual.
Hoy se consigue alrededor de $1.199.999, un valor que lo deja muy bien parado frente a modelos más nuevos pero bastante más caros. Es cierto que tiene menos años de soporte por delante que el S24, pero en términos de rendimiento bruto sigue siendo un "equipo descente".
Para estos teléfonos, la alternativa de Exhibición supone una caída de precio hasta los $619.999 con hasta 6 cuotas sin interés.
Galaxy S23 FE
El S23 FE nuevo ocupa un lugar particular dado que a $1.500.000, permite acceder a la experiencia de la serie S sin saltar al precio del Ultra. Es una opción interesante para quien quiere diseño y soporte prolongado, pero no necesita lo máximo en cámara o materiales.
La alternativa se vuelve más interesante cuando se evalúa aquellos teléfonos con condición de Exhibición. En este último caso se pueden encontrar versiones de S23FE de 128 GB a $515.000 con opción de 3 cuotas sin interés.
Galaxy S21
El S21 marca el límite hacia atrás y es que aunque su precio, por debajo de $800.000, puede resultar tentador, la ecuación empieza a desbalancearse. La falta de acceso a nuevas funciones de software, sumada al desgaste natural de batería tras varios años de uso, le quita atractivo como compra principal en 2026.
Donde sí conserva valor es como moneda de cambio. Entregar un S21 en un Plan Canje, para aquellos usuarios que no se sienten cómodos o no quieren perder tiempo vendiendo sus equipos viejos.
Serie A
Galaxy A56 5G
El A56 5G nuevo se posicionó este 2026 como la compra más equilibrada para el usuario promedio. A $999.999 de lista, y con posibilidades reales de bajar a $799.999 pagando al contado o con promociones puntuales, ofrece fluidez constante, buen diseño y una experiencia que ya no se siente "recortada".
Qué conviene comprar en febrero de 2026
La respuesta depende menos del "mejor celular" y más de el que mejor encaje para cada perfil.
- Para máxima durabilidad y tranquilidad a largo plazo, el Galaxy S24, y más su versión Ultra, sigue siendo la apuesta más sólida.
- Para potencia y cámaras top sin pagar lo último, el Galaxy S23 continúa siendo una compra muy eficiente.
- Para un equilibrio total entre precio, soporte de actualizaciones y experiencia, el Galaxy A56 se posiciona como la opción más lógica para el bolsillo.
- Para entrar a la serie S sin ir al Ultra, el S23 FE, e incluso el S24 FE, cumplen su rol.
