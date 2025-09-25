Turismo en Jujuy: el destino poco conocido del norte que enamora con sus paisajes

Además, la vida comunitaria en San Francisco es parte del viaje. Hay talleres de biocosmética, producción artesanal de miel, huertas orgánicas y construcción ecológica. Cada familia abre sus puertas con orgullo para compartir su saber ancestral.

San Francisco Jujy

Dónde queda San Francisco

Este pueblo se encuentra en la región de las Yungas, dentro del departamento Valle Grande, a 165 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Está rodeado por montañas y selva, a 1.484 metros sobre el nivel del mar, y muy cerca del Parque Nacional Calilegua, uno de los pulmones verdes más importantes del norte argentino.

Cómo llegar a San Francisco

Desde la capital jujeña, el trayecto comienza por la Ruta Nacional 66 y continúa por la Ruta 34 hasta llegar a Libertador General San Martín. Desde allí, se toma la Ruta Provincial 83, que serpentea entre la montaña bordeando el río San Lorenzo, y asciende desde los 600 hasta los 1800 metros de altura.

Si no contás con vehículo, hay un colectivo diario desde la Terminal de Libertador hacia Valle Grande, que pasa por San Francisco a las 11:30 y regresa a las 17:00. Un recorrido que, más que un viaje, es una introducción a la magia del ramal jujeño.