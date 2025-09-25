Turismo en Jujuy: el destino poco conocido del norte que enamora con sus paisajes
Este pueblo combina termas turquesas, montañas y tradiciones ancestrales perfecto para escaparte en vacaciones.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Este lugar es uno de esos destinos que sorprenden desde el primer instante. Ubicado en el corazón de las Yungas jujeñas, este pueblo es sinónimo de selva, ríos cristalinos, cerros húmedos y comunidad. Un lugar donde el tiempo parece ir más lento y donde la naturaleza ocupa el centro de la escena.
Lejos del turismo masivo, propone una experiencia auténtica, ideal para quienes buscan silencio, paisajes exuberantes y calor humano. Sus casas de adobe, los talleres artesanales, el aroma a tierra mojada y los senderos que se pierden entre el verde lo vuelven inolvidable.
Qué se puede hacer en San Francisco
Este rincón del departamento Valle Grande invita a explorar sin prisa. Uno de los paseos más buscados son las Termas de Río Jordán, piletas naturales de agua turquesa, ricas en azufre y minerales. La caminata guiada de 5 horas entre ida y vuelta te recompensa con un baño cálido en medio del verde profundo.
Para los más aventureros está el Circuito Monteando el Silencio, que atraviesa la Quebrada del Toro entre cascadas y cañaverales. También podés llegar hasta la Cascada La Toma, ideal para refrescarse en verano, o subir hasta el Mirador La Cruz Mayor, que ofrece una vista imponente de todo el valle.
Además, la vida comunitaria en San Francisco es parte del viaje. Hay talleres de biocosmética, producción artesanal de miel, huertas orgánicas y construcción ecológica. Cada familia abre sus puertas con orgullo para compartir su saber ancestral.
Dónde queda San Francisco
Este pueblo se encuentra en la región de las Yungas, dentro del departamento Valle Grande, a 165 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Está rodeado por montañas y selva, a 1.484 metros sobre el nivel del mar, y muy cerca del Parque Nacional Calilegua, uno de los pulmones verdes más importantes del norte argentino.
Cómo llegar a San Francisco
Desde la capital jujeña, el trayecto comienza por la Ruta Nacional 66 y continúa por la Ruta 34 hasta llegar a Libertador General San Martín. Desde allí, se toma la Ruta Provincial 83, que serpentea entre la montaña bordeando el río San Lorenzo, y asciende desde los 600 hasta los 1800 metros de altura.
Si no contás con vehículo, hay un colectivo diario desde la Terminal de Libertador hacia Valle Grande, que pasa por San Francisco a las 11:30 y regresa a las 17:00. Un recorrido que, más que un viaje, es una introducción a la magia del ramal jujeño.
