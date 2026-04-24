Llega el tormentón de todos los tiempos con ráfagas que superan la velocidad máxima de un auto en una avenida

Esta severa alerta climática también golpeará de lleno a la costa de la provincia de Buenos Aires. Las ráfagas extremas castigarán fuertemente al sur del territorio bonaerense, con un impacto muy claro sobre la ciudad de Mar del Plata, donde los vientos superarán los 80 km/h y se registrará un oleaje marítimo verdaderamente intenso y de altísimo poder erosivo