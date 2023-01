Un youtuber amenaza con denunciar a Maratea y Pergolini por calumnias

"Hay un video en el que hace un vivo con una chica de 13 años... Para que entiendan el perfil parece un tarjetero de un boliche y le preguntó si haría un trío con él. No sé si tiene 13 o 14 años ella, para el caso es lo mismo. Latinoamérica callada como diciendo 'what the fuck, señor'", agregó.

Al escuchar esto, Gerónimo "Momo" Benavides Marchesi publicó en Twitter que piensa denunciar a Maratea y Vorterix por haberlo difamado, ya que él no era la persona en cuestión. Si bien Maratea reconoció el error, la pelea no quedó ahí.

"Me acusaron de pedófilo en vivo porque @Vorterix y #SantiagoMaratea se equivocaron de persona. Me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona. Mañana será enviada la carta documento con mis pretensiones", comentó.

https://twitter.com/momorelojero/status/1301457069640478721 Me acusaron de pedofilo en vivo porque @Vorterix y #SantiagoMaratea se equivocaron de persona.

Me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona.

Mañana será enviada la carta documento con mis pretensiones. pic.twitter.com/q8B7XuUPxV — MoMo (Geronimo Benavides Marchesi) (@momorelojero) September 3, 2020

Luego agregó: "Desde ya les voy avisando que no solo voy por el resarcimiento económico por afectar mi imagen y carrera. Se les va a terminar esa impunidad de la cual piensan que gozan".

El escándalo llegó hasta Mario Pergolini, quien intentó calmar las aguas. "El corte que el streamer Momo cita en su tuit es un fragmento sacado de contexto. Todo fue aclarado en el momento, así que Momo: tenés ganas de romper las pelotas, ahora sí lo puedo decir. No creo que vayas a avanzar mucho. Vas a gastar plata en carta documento, un abogado, al pedo. Si querés hacelo, pero el relato fue tal cual como lo acabo de comentar", se defendió.