Multitudinaria "misa ricotera" en Plaza de Mayo y en todo el país: fanáticos despiden a Indio Solari
Plaza de Mayo está desbordada: el epicentro de numerosas manifestaciones es hoy el lugar de concentración de miles de fans que aman al emblema del rock.
La muerte de Indio Solari conmociona al país entero: con 77 años, el emblema del rock nacional dijo adiós, dejando un profundo vacío en sus seguidores. Por eso, miles de fanáticos se acercaron a puntos neurálgicos de nuestra nación, entre los cuales el principal es Plaza de Mayo.
Si bien en las primeras horas de la tarde se registraron incidentes entre los "ricoteros" y la Policía de la Ciudad, luego la mítica plaza se colmó y ya no hubo lugar para las fuerzas de seguridad. Con canciones y la emoción a flor de piel, los seguidores de Indio Solari se autoconvocaron para rendirle un homenaje espontáneo y sincero.
El Gobierno negó el Congreso para velar públicamente a Indio Solari
Conforme avanzó el día se elevaron pedidos para realizar un velatorio público en el Congreso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que se evaluó la medida, pero "se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".
"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", manifestó el titular de la Cámara baja.
Carlos "Indio" Solari se definía como un "hippie viejo" de izquierda que combinaba los principios de "amor, paz y contracultura" con banderas de corte socialista.
Era el primero en decir que el presidente Javier Milei, en las antípodas de su pensamiento, está "loco" y que todos sus partidarios son "bucaneros" cuyo único interés real es el saqueo de miles de millones de dólares. Quizás por eso no sorprende el silencio de Javier Milei, que se limitó a compartir en su perfil de X el mensaje de Martín Menem sobre la imposibilidad de realizar el velatorio de Indio Solari en el Congreso.
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