Alerta máxima en Taiwán: el tifón Champi deja al menos un muerto y más de 170 heridos con olas de 8 metros.

Alerta máxima por acumulados de lluvia

La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán mantiene la alerta máxima por lluvias torrenciales, advirtiendo que en regiones montañosas como Yilan o las inmediaciones de Taipéi los acumulados de agua podrían superar los 700 a 900 milímetros. Se prevé que el fenómeno comience a alejarse gradualmente de Taiwán durante el fin de semana para desplazarse con rumbo noreste hacia las costas del suroeste de Japón y el este de China.