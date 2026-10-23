Alerta máxima en Taiwán: el tifón Champi deja al menos un muerto y más de 170 heridos con olas de 8 metros
El tifón Champi, que azota por estas horas Taiwán, es considerado uno de los ciclones tropicales más peligrosos en lo que va del año.
El paso del devastador tifón Champi -uno de los ciclones tropicales más potentes del planeta en lo que va de 2026- provocó severos destrozos a su llegada a Taiwán. El temporal ha dejado un saldo provisional de al menos una persona fallecida, más de 170 heridos y el cese masivo de actividades en prácticamente todo el territorio insular.
Las autoridades del Centro Central de Respuesta a Desastres informaron que la víctima fatal perdió la vida en un incidente derivado del fuerte oleaje y las ráfagas, mientras que la mayoría de los heridos sufrieron caídas de motocicletas y accidentes de tránsito causados por las condiciones extremas.
Suspensión masiva de actividades y evacuaciones en Taiwán
Frente a la violencia del fenómeno meteorológico, el Gobierno taiwanés ordenó la suspensión de clases, el cierre de oficinas públicas, comercios y mercados financieros, además de la cancelación de cerca de un millar de vuelos nacionales e internacionales.
Con ráfagas de viento que alcanzaron los 191 km/h en tierra y olas que superaron los ocho metros de altura en la costa oriental, más de 2.600 personas debieron ser evacuadas preventivamente hacia refugios temporales, principalmente en las zonas montañosas y en el norte de la isla.
Cortes de energía e infraestructura afectada
Hasta el momento se han registrado más de 1.700 incidentes urbanos, entre caída de árboles, desprendimiento de estructuras y anegamientos. La empresa estatal de electricidad Taipower reportó que más de 77.000 hogares sufrieron la interrupción del suministro eléctrico en distintos puntos del país, aunque las cuadrillas de emergencia han logrado restablecer el servicio en la mayoría de las áreas afectadas.
Alerta máxima por acumulados de lluvia
La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán mantiene la alerta máxima por lluvias torrenciales, advirtiendo que en regiones montañosas como Yilan o las inmediaciones de Taipéi los acumulados de agua podrían superar los 700 a 900 milímetros. Se prevé que el fenómeno comience a alejarse gradualmente de Taiwán durante el fin de semana para desplazarse con rumbo noreste hacia las costas del suroeste de Japón y el este de China.
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