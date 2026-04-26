Atentado contra Donald Trump: Javier Milei repudió el ataque y culpó a la "retórica de la izquierda"
El presidente Javier Milei emitió un comunicado oficial tras el atentado contra Donald Trump. Celebró que resultó ileso y apuntó fuerte contra la izquierda.
Tras el dramático tiroteo ocurrido en Washington, el Gobierno nacional alzó la voz. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei expresó su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato contra Donald Trump y responsabilizó duramente a la retórica política impulsada por los sectores de la izquierda.
El fuerte mensaje de Javier Milei y las críticas a la izquierda
En el texto difundido este domingo 26 de abril, el mandatario argentino celebró con gran alivio que tanto el líder republicano como la primera dama, Melania Trump, y todos los cientos de asistentes al evento periodístico hayan salido completamente ilesos de la feroz balacera ocurrida durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca.
Asimismo, el documento oficial destacó el rápido y efectivo accionar de las fuerzas de seguridad estadounidenses. "Celebramos que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien", reza el comunicado publicado en las redes sociales gubernamentales tras el que consideran el "cuarto" ataque sufrido por el político norteamericano desde que inició su regreso al poder.
Finalmente, el documento institucional concluye con una durísima acusación ideológica que caracteriza la postura internacional del actual Gobierno libertario: "El Presidente Javier Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques".
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