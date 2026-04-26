Atentado contra Donald Trump: Javier Milei repudió el ataque y culpó a la "retórica de la izquierda"

Asimismo, el documento oficial destacó el rápido y efectivo accionar de las fuerzas de seguridad estadounidenses. "Celebramos que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien", reza el comunicado publicado en las redes sociales gubernamentales tras el que consideran el "cuarto" ataque sufrido por el político norteamericano desde que inició su regreso al poder.