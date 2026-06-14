Brasil: así chocaron los dos helicópteros en los que murieron seis personas, entre ellas el youtuber Gaspi

El Cuerpo de Bomberos informó que cinco cuerpos fueron hallados dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima estaba en el otro helicóptero, que cayó aproximadamente a 100 metros del punto de colisión.

Una de las naves se desplomó sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos y se incendió. Las llamas destruyeron al menos 20 vehículos que se encontraban en el lugar, y una enorme columna de humo negro pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

La violencia del impacto provocó que restos de los helicópteros salieran despedidos, alcanzando edificios residenciales y comerciales cercanos.

Según las primeras informaciones oficiales, las seis víctimas fatales formaban parte de las tripulaciones. Hasta el momento, las autoridades no han difundido sus identidades completas ni las causas del choque. Equipos de bomberos y peritos aeronáuticos continúan trabajando en la zona para asegurar el área y esclarecer lo sucedido en uno de los accidentes más graves del año en Brasil.