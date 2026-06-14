Brasil: así chocaron los dos helicópteros en los que murieron seis personas, entre ellas el youtuber Gaspi
El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.
Al menos seis personas murieron este domingo en un violento accidente aéreo ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, zona oeste de Río de Janeiro. Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo a las 8.59 (hora local y de Argentina), desatando un gran operativo de rescate.
Entre los fallecidos, según confirmaron horas después las autoridades brasileñas, se encuentra el popular youtuber argentino Gaspi, conocido por sus más de 2 millones de seguidores en redes sociales y el director de videoclips Lucas Vignale . Además, perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, quien contaba con una cantidad similar de fans en plataformas digitales.
"Gaspi" se había consolidado como uno de los youtubers e influencers más populares y controversiales del país, ganando una enorme base de seguidores gracias a sus videos caracterizados por un humor irreverente, provocador y de fuerte impacto en las redes sociales. Por su parte, Vignale contaba con una destacada trayectoria en la realización audiovisual de la escena musical urbana.
El Cuerpo de Bomberos informó que cinco cuerpos fueron hallados dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima estaba en el otro helicóptero, que cayó aproximadamente a 100 metros del punto de colisión.
Una de las naves se desplomó sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos y se incendió. Las llamas destruyeron al menos 20 vehículos que se encontraban en el lugar, y una enorme columna de humo negro pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.
La violencia del impacto provocó que restos de los helicópteros salieran despedidos, alcanzando edificios residenciales y comerciales cercanos.
Según las primeras informaciones oficiales, las seis víctimas fatales formaban parte de las tripulaciones. Hasta el momento, las autoridades no han difundido sus identidades completas ni las causas del choque. Equipos de bomberos y peritos aeronáuticos continúan trabajando en la zona para asegurar el área y esclarecer lo sucedido en uno de los accidentes más graves del año en Brasil.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario