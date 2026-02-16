La hermana de Braian Cabrera pidió justicia por el crimen en Mercedes: "Esa familia ya mató antes"

"Él no se peleó, solo fue a separar. María Auza fue la que disparó. No sé si tenían problemas de antes, pero acá en Mercedes nos conocemos todos, esta familia ya mató antes, nunca fueron presos porque trabajan para la policía. Quiero que se pudran en la cárcel", manifestó Lucía, desde el lugar donde se realizaba el velorio de su hermano.

Además, denunció: "El que entrega el arma a María Auza es su papá, Omar Auza. Todos los años van armados, si no van con una pistola, van con un cuchillo o con lo que sea". La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, que busca determinar las circunstancias y la mecánica del crimen.

Embed - HERMANA de BRIAN: "CONOZCO a los ASESINOS de mi HERMANO"

Quién era Brian Cabrera, el joven asesinado en el carnaval de Mercedes

Brian Tomás Cabrera fue asesinado a balazos en la madrugada del domingo durante los festejos del Carnaval de Mercedes, provincia de Buenos Aires. El hecho generó una profunda conmoción en la ciudad.

El crimen generó una fuerte conmoción en la ciudad y motivo por el que Municipalidad de Mercedes suspendió las jornadas de carnaval previstas y expresó en un comunicado su "más profundo dolor ante esta irreparable pérdida”.

braian cabrera Braian Cabrera tenía 18 años.

En su barrio, Brian era conocido ser muy "familiero". En diálogo con los medios, su hermana Lucía señaló que "era trabajador, estudiaba y estaba terminando de construir su propia casita".

Además, indicaron que era un chico tranquilo, con proyectos y una gran pasión por el fútbol: "Le gustaba jugar en la cancha del barrio, era su locura", relató Lucía, quien en redes sociales pidió justicia por su hermano.