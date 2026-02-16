La hermana de Braian Cabrera pidió justicia por el crimen en Mercedes: "Esa familia ya mató antes"
Lucía aseguró que su hermano "solo fue a separar" y apuntó contra los acusados, que permanecen detenidos.
Lucía Cabrera, hermana del chico de 18 años asesinado a tiros durante las celebración del Carnaval de Mercedes, provincia de Buenos Aires, expresó su dolor y reclamó justicia en medio del velorio.
"Fueron a matar al que se les cruzaba. ¿Por qué te pensás que llevaron un arma?", afirmó la joven, en diálogo con los medios. Entre lágrimas, agregó: "Le arruinaron la vida a todos, a mí, a mi papá, a mis hermanos".
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el ataque se produjo en la madrugada del domingo, mientras se desarrollaban los festejos de carnaval. Según se informó, una discusión derivó en una pelea que escaló rápidamente, hasta que uno de los involucrados extrajo un arma y efectuó varios disparos, muchos de ellos impactaron en Brian, hiriéndolo de gravedad.
El joven de 18 años fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry en estado crítico y pese a los intentos de los médicos por estabilizarlo, murió horas más tarde tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.
En el marco de la investigación, los acusados fueron identificados como María Luján Auza, de 33 años; Martín Ezequiel Auza, de 19; y Omar Teodoro Auza, de 54. Al más joven se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el homicidio.
"Él no se peleó, solo fue a separar. María Auza fue la que disparó. No sé si tenían problemas de antes, pero acá en Mercedes nos conocemos todos, esta familia ya mató antes, nunca fueron presos porque trabajan para la policía. Quiero que se pudran en la cárcel", manifestó Lucía, desde el lugar donde se realizaba el velorio de su hermano.
Además, denunció: "El que entrega el arma a María Auza es su papá, Omar Auza. Todos los años van armados, si no van con una pistola, van con un cuchillo o con lo que sea". La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, que busca determinar las circunstancias y la mecánica del crimen.
Quién era Brian Cabrera, el joven asesinado en el carnaval de Mercedes
Brian Tomás Cabrera fue asesinado a balazos en la madrugada del domingo durante los festejos del Carnaval de Mercedes, provincia de Buenos Aires. El hecho generó una profunda conmoción en la ciudad.
El crimen generó una fuerte conmoción en la ciudad y motivo por el que Municipalidad de Mercedes suspendió las jornadas de carnaval previstas y expresó en un comunicado su "más profundo dolor ante esta irreparable pérdida”.
En su barrio, Brian era conocido ser muy "familiero". En diálogo con los medios, su hermana Lucía señaló que "era trabajador, estudiaba y estaba terminando de construir su propia casita".
Además, indicaron que era un chico tranquilo, con proyectos y una gran pasión por el fútbol: "Le gustaba jugar en la cancha del barrio, era su locura", relató Lucía, quien en redes sociales pidió justicia por su hermano.
