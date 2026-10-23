La conmovedora historia de Martín, el gallo que lleva 8 años esperando a su dueño afuera de un hospital en Bolivia

La historia de Martín conmueve a los bolivianos. Es un gallo y desde hace 8 años se convirtió en uno de los habitantes más conocidos de los alrededores del Instituto Oncológico del Este, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Cada mañana regresa a la entrada del hospital donde llegó acompañando a su dueño, quien falleció. Los vecinos lo cuida, lo alimenta y hasta le corta las uñas.