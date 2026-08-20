Condenan a cadena perpetua al multimillonario dueño de un gigante inmobiliario
Se trata de Hui Ka Yan, fundador y expresidente de la empresa Evergrande, ubicada en China. Uno de los delitos comprobados fue fraude financiero.
Un tribunal chino condenó este jueves a prisión perpetua al multimillonario Hui Ka Yan, fundador y expresidente de Evergrande, tras el derrumbe del gigante inmobiliario que puso en jaque al sistema financiero de China. La sentencia del Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen dispuso además la confiscación de la totalidad de sus bienes personales.
IMPORTANTE: Ahorró durante 9 años para comprarse un terreno y acabó construyendo una casa con plástico reciclado
El fallo determinó que, entre 2016 y 2021, Hui y la cúpula de Evergrande ejecutaron un fraude financiero a gran escala. Los delitos comprobados incluyen el uso indebido de fondos, fraude en la captación de recursos y la captación ilegal de depósitos públicos.
Durante el juicio, en el cual el magnate se declaró culpable en abril, la Justicia probó la manipulación sistemática de las finanzas del grupo empresarial. Hui permaneció en silencio e inmóvil, escoltado por agentes de policía, al momento de escuchar la sentencia.
Se trató de su primera aparición pública desde su repentina desaparición y posterior detención en 2023.
La condena marca la caída definitiva de quien fuera uno de los hombres más ricos del mundo y miembro de un selecto grupo de asesores políticos en su país. La quiebra de su imperio inmobiliario dejó una estela de deudas millonarias y proyectos inconclusos, sellando el desenlace del mayor escándalo corporativo de la historia reciente de China.
El fallo judicial califica el accionar del empresario como una perturbación severa al sistema económico
De acuerdo con lo determinado por el tribunal, Hui fue considerado el máximo responsable del entramado corporativo de Evergrande Group. Por este motivo, la Justicia dispuso una pena contundente al entender que la conducta del ejecutivo y de la firma “alteraron gravemente el orden de la economía de mercado socialista”.
En el escrito publicado a través de las redes sociales, la entidad judicial fundamentó la severidad de la condena destacando la magnitud del perjuicio ocasionado: “El monto involucrado en los delitos es excepcionalmente elevado, las circunstancias son particularmente graves, se produjeron pérdidas económicas excepcionalmente importantes y el daño a la sociedad es extremadamente grave”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario