Condenan a cadena perpetua al multimillonario dueño de un gigante inmobiliario

La condena marca la caída definitiva de quien fuera uno de los hombres más ricos del mundo y miembro de un selecto grupo de asesores políticos en su país. La quiebra de su imperio inmobiliario dejó una estela de deudas millonarias y proyectos inconclusos, sellando el desenlace del mayor escándalo corporativo de la historia reciente de China.

El fallo judicial califica el accionar del empresario como una perturbación severa al sistema económico

De acuerdo con lo determinado por el tribunal, Hui fue considerado el máximo responsable del entramado corporativo de Evergrande Group. Por este motivo, la Justicia dispuso una pena contundente al entender que la conducta del ejecutivo y de la firma “alteraron gravemente el orden de la economía de mercado socialista”.

En el escrito publicado a través de las redes sociales, la entidad judicial fundamentó la severidad de la condena destacando la magnitud del perjuicio ocasionado: “El monto involucrado en los delitos es excepcionalmente elevado, las circunstancias son particularmente graves, se produjeron pérdidas económicas excepcionalmente importantes y el daño a la sociedad es extremadamente grave”.