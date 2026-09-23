Es coreano y se volvió viral por cantar el éxito "Gangnam Style" en español: "El mejor video que he hecho"
Se trata de Sang Won Kim, un joven que se viralizó rápidamente en TikTok al compartir la traducción exacta del éxito que vio la luz en 2012.
El creador de contenido Sang Won Kim, popularmente conocido en las redes sociales como @holayosoysang en Instagram y @yosoysangg en TikTok, se volvió viral entre los usuarios tras publicar una insólita y pegadiza versión en español de "Gangnam Style", el emblemático éxito mundial del artista surcoreano PSY.
Además de dedicarse a enseñar coreano básico en sus redes, Kim decidió encarar uno de los fenómenos musicales más grandes de la historia y adaptarlo por completo al español. Para millones de hispanohablantes que bailaron y cantaron Gangnam Style durante más de una década sin comprender su significado, el video resultó una verdadera sorpresa: aquel éxito indescifrable finalmente cobró sentido, revelando una historia con letra y argumento propio.
En el video, el joven coreano traduce y adapta la letra de la canción al español mientras interpreta el tema con ritmo y humor frente a la cámara. Con frases como "de día va tranquila, siempre sabe disfrutar con su taza de café" o "hermano, estilo de Gangnam", el clip atrapó a la audiencia por su creatividad y carisma.
Es coreano y se volvió viral por cantar el éxito "Gangnam Style" en español
El impacto en las redes no se hizo esperar. En TikTok, la publicación superó ampliamente las 3.000.000 de reproducciones, obtuvo casi 600.000 "me gusta" y cosechó más de 10.000 comentarios de usuarios que celebraron la adaptación y compartieron el video. "Es genuinamente el mejor video que he hecho en mi vida", escribió en la publicación.
Por su parte, la publicación en Instagram sumó más de 1.500 "me gusta", consolidando el fenómeno viral en ambas plataformas.
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