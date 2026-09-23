Es coreano y se volvió viral por cantar el éxito "Gangnam Style" en español: "El mejor video que he hecho"

Además de dedicarse a enseñar coreano básico en sus redes, Kim decidió encarar uno de los fenómenos musicales más grandes de la historia y adaptarlo por completo al español. Para millones de hispanohablantes que bailaron y cantaron Gangnam Style durante más de una década sin comprender su significado, el video resultó una verdadera sorpresa: aquel éxito indescifrable finalmente cobró sentido, revelando una historia con letra y argumento propio.