El FBI identificó al agresor de Donald Trump: quién es Thomas Matthew Crooks

El francotirador de 20 años fue asesinado por agentes del Servicio Secreto, segundos después del tiroteo, donde el dirigente republicano fue herido, un asistente al acto falleció y otros dos se encuentran en estado crítico.

Según trascendió, Crooks era residente de Bethel Park, Pensilvania, que se encuentra a 56 kilómetros de Butler, donde Trump llevó a cabo su acto de campaña. Estaba registrado como Republicano y en las próximas elecciones iba a votar por primera vez, ya que cumplía con la edad legal para hacerlo.

Sin embargo, en los registros de la Comisión Federal Electoral hay un Thomas Crooks con su misma dirección que donó u$s15 a Progressive Turnout Project, un comité de acción política demócrata.

En estos momentos, la investigación se centra en cómo fueron los hechos, por lo que desde las diferentes fuerzas de seguridad le solicitaron a los asistentes todos los videos y fotos que tengan del evento para lograr determinar si el tirador actuó solo o estaba acompañado.

Embed

trump atentado.jpg

El mensaje de Donald Trump tras el atentado

Luego de ser atendido por la herida que tuvo en la oreja por la bala, el expresidente y candidato republicano manifestó: "Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida".

evan vucci trump.png

"Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto", declaró el candidato a la Casa Blanca, e informó: "Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA AMERICA!", sostuvo.