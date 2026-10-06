El caso Maricarmen: el acampe en reclamo por una vivienda digna en Puerta del Sol ya supera las 2000 carpas
La protesta impulsada tras el desalojo de Maricarmen lleva más de una semana instalada en pleno centro urbano y no hay indicadores de que vaya a solucionarse.
Lo que comenzó como una reacción espontánea tras el violento desalojo de Maricarmen, la jubilada de 87 años se transformó en una marea humana que no para de crecer. A más de una semana del inicio de la protesta, alrededor de dos mil carpas forman una auténtica ciudad autogestionada en el corazón de Madrid, donde los manifestantes prometen resistir de manera indefinida frente a los alquileres desorbitados, la proliferación de pisos turísticos y la presión de los fondos inmobiliarios.
A pesar de la firma del 'decreto Maricarmen', el reclamo, que ya se extendió con réplicas en ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, mantiene como eje central la convocatoria a una huelga general. Pese al desgaste físico, el ruido constante y las inclemencias del tiempo, los participantes organizan asambleas diarias, talleres y puntos comunitarios de reparto de comida.
Hoy está lloviendo a cántaros y la protesta no cede
Ni siquiera las inclemencias del tiempo lograron frenar la permanencia de los manifestantes en el epicentro urbano. Este martes está lloviendo a cántaros sobre la capital, pero quienes integran el campamento se organizan bajo grandes toldos improvisados y lonas para resistir el agua y dar continuidad a la lucha.
Historias de vida cruzadas por la precariedad
Detrás del engranaje colectivo emergen relatos intergeneracionales que reflejan la profundidad de la crisis habitacional:
-
La juventud sin alternativa: Jóvenes universitarios y profesionales afirman que independizarse es "imposible". Muchos deben continuar viviendo con sus padres o lidiar con amenazas de desalojos por la venta de sus inmuebles a emprendimientos turísticos.
El reclamo de los abuelos: Adultos mayores de hasta 80 años se sumaron a las carpas, no por necesidad propia, sino por el futuro de sus familias.
A pesar del malestar en parte del sector comercial y de la constante afluencia de turistas, los acampantes sostienen que la plaza recobró su sentido identitario y comunitario, con la firme promesa de no abandonar las calles hasta obtener respuestas estructurales al problema del techo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario