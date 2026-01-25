El disruptivo spot viral del Partido Verde británico que emociona al mundo: "La esperanza es normal"

image

La universalidad del reclamo fue otro de los puntos altos señalados por los internautas. "Podría valer para cualquier país", comentó una cuenta, mientras que otros calificaron la pieza como "magnífica" y sugirieron que debería mostrarse "en todas las aulas de Historia y Filosofía".

Los elogios se centraron en la capacidad del Reino Unido para comunicar ideas complejas de forma accesible. "Lenguaje simple, vivencias comunes de la mayoritaria clase trabajadora, contradicciones claras y un propósito", resumieron en la red social, celebrando el "inspirador mensaje" que busca romper con la resignación ante la crisis económica.

image

El video viral del Partido Verde británico