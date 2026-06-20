El escándalo por la fake news sobre Jorge Messi llegó a la BBC: "Florencia Peña"
La cadena británica BBC se hizo eco del caso de la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi y lo encuadró como un ejemplo de desinformación viral.
El escándalo por la fake news que involucró a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, cruzó definitivamente las fronteras y llegó a uno de los medios más importantes del mundo. En las últimas horas, la cadena británica BBC abordó el caso en un reel informativo donde analizó el impacto de la desinformación en redes sociales.
Según el contenido difundido por el medio británico, el episodio tuvo consecuencias directas en el ámbito periodístico argentino. En la pieza audiovisual se menciona que “una presentadora de televisión argentina renunció después de informar falsamente que el padre de Lionel Messi había muerto durante el primer partido de Argentina en el Mundial”, en referencia a la magnitud del error y su posterior repercusión.
El caso se originó cuando comenzó a circular en redes y algunos espacios mediáticos una versión completamente falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, lo que generó una rápida viralización antes de ser desmentido de manera oficial.
La mención de la BBC no solo volvió a poner el tema en agenda internacional, sino que además lo enmarcó dentro de un fenómeno más amplio: el de la desinformación viral en eventos deportivos de alto impacto, especialmente cuando involucran a figuras de la talla de Lionel Messi.
En su análisis, el medio británico remarcó cómo una información incorrecta puede escalar en cuestión de minutos, generar consecuencias en medios tradicionales y obligar a rectificaciones posteriores cuando el daño ya está hecho.
De esta manera, el episodio que comenzó como un rumor en redes terminó convirtiéndose en un caso de estudio internacional sobre el rol de la verificación periodística y la velocidad con la que circula la información en la era digital.
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