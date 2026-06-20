El escándalo por la fake news sobre Jorge Messi llegó a la BBC: "Florencia Peña"

Según el contenido difundido por el medio británico, el episodio tuvo consecuencias directas en el ámbito periodístico argentino. En la pieza audiovisual se menciona que “una presentadora de televisión argentina renunció después de informar falsamente que el padre de Lionel Messi había muerto durante el primer partido de Argentina en el Mundial”, en referencia a la magnitud del error y su posterior repercusión.