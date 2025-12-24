El especial pedido del papa León XIV para esta Navidad: "Respeten este día de paz"
Pendiente de los conflictos bélicos en Ucrania y Gaza, el papa León XIV emitió un mensaje de víspera de Navidad en el que abogó por "un día de paz" en el mundo.
El papa León XIV abogó una vez más por la tregua en el mundo con motivo de la Navidad, la primera que celebrará como obispo de Roma, y contestó preguntas de la prensa en Castel Gandolfo, su residencia de verano a las afueras de la capital italiana.
"Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz", expresó León XIV en referencia no sólo al combate activo en Ucrania sino también a la situación álgida en la Franja de Gaza.
"Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad", señaló el Papa el martes de esta semana, frente a periodistas que lo esperaban en Villa Barberini.
"Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", agregó en declaraciones reproducidas por Vatican News, el sitio oficial de comunicación del Vaticano.
El papa León XIV también se refirió de manera explícita al escenario en la Franja de Gaza, tierra palestina, donde el párroco Gabriel Romanelli y la congregación de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, "están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria".
"Esperamos que el acuerdo por la paz siga adelante", agregó el Santo Padre, quien confirmó que ese mismo día había hablado con Romanelli, como lo hiciera en su momento el papa Francisco.
Además, León XIV recordó la "hermosa visita" que realizó días atrás a Gaza el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén
Desde el comienzo de su pontificado León XIV mostró su interés por la política del mundo cuando afecta no sólo a los fieles sino también a la dignidad humana. Con esa misión presente, el Santo Padre reiteró semanas atrás que está dispuesto a poner al Vaticano como tierra neutral para una negociación de paz entre Ucrania y Rusia.
