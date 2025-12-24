El especial pedido del papa León XIV para esta Navidad: "Respeten este día de paz"

"Esperamos que el acuerdo por la paz siga adelante", agregó el Santo Padre, quien confirmó que ese mismo día había hablado con Romanelli, como lo hiciera en su momento el papa Francisco.

Además, León XIV recordó la "hermosa visita" que realizó días atrás a Gaza el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén

Desde el comienzo de su pontificado León XIV mostró su interés por la política del mundo cuando afecta no sólo a los fieles sino también a la dignidad humana. Con esa misión presente, el Santo Padre reiteró semanas atrás que está dispuesto a poner al Vaticano como tierra neutral para una negociación de paz entre Ucrania y Rusia.