León XIV volvió a cuestionar la eutanasia durante su visita a Francia

Además, durante su encuentro con los obispos franceses, destacó las medidas adoptadas para enfrentar los abusos sexuales y pidió mantener la vigilancia: "Debemos continuar por el camino que hemos emprendido", expresó al referirse a las acciones vinculadas con la escucha de las víctimas, la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

Por otra parte, durante la celebración religiosa, León XIV pidió a los fieles rezar durante octubre para que terminen las guerras y se alcance la paz entre los pueblos en conflicto. Además, reclamó acompañar esa oración con acciones concretas vinculadas al diálogo y la reconciliación.

Visita del papa León XIV a la Argentina: la condición sine qua non que deben cumplir los voluntarios

La Conferencia Episcopal Argentina habilitó la etapa de preinscripción para todos los fieles que deseen sumarse como voluntarios durante la esperada llegada del papa León XIV al país. Quienes colaboren en las jornadas religiosas deberán cumplir una pauta estricta y excluyente vinculada a la edad y la residencia legal dentro del territorio nacional.

Qué deben cumplir los voluntarios del papa León XIV

De cara a la histórica Visita Apostólica que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, la Iglesia argentina lanzó una convocatoria inspirada en la encíclica Magnifica Humanitas, invitando a la comunidad a comprometerse con el bien común. Sin embargo, para formar parte del equipo operativo se fijó un filtro ineludible: los aspirantes sólo podrán ser argentinos o extranjeros con residencia formal en el país, que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

Desde la organización advirtieron una serie de consideraciones clave para el proceso:

Sin asignación automática: el registro inicial no garantiza un puesto inmediato; las designaciones responderán al perfil, la disponibilidad y la demanda logística.

el registro inicial no garantiza un puesto inmediato; las designaciones responderán al perfil, la disponibilidad y la demanda logística. Capacitación indispensable: la participación en todas las instancias de formación será de carácter obligatorio .

la participación en todas las instancias de formación será de . Tareas anticipadas: determinadas áreas requerirán disponibilidad previa al inicio formal de las celebraciones.

Quienes cumplan con el perfil y deseen colaborar podrán postularse a través del canal oficial dispuesto por el Episcopado para asistir a los millones de peregrinos que acompañarán al Sumo Pontífice en su paso por el país.