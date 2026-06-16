"El presidente Trump perdió la guerra", el durísimo editorial del New York Times contra el magnate republicano
Donald Trump quiere hacer pasar por un triunfo el acuerdo alcanzado con Irán. Lejos de ello el régimen iraní salió mucho más fortalecido del conflicto.
El presidente Donald Trump intentó hacer pasar el acuerdo con Irán como un triunfo de los Estados Unidos e instalar que la guerra que Washington lanzó de manera unilateral en tándem con su socio en Israel, Benjamin Netanyahu, alcanzó todos sus objetivos. Sin embargo, a medida que se conocen los detalles del acuerdo que se prevé ambas partes firmarán el próximo viernes en Suiza, el prestigioso medio estadounidense New York Times (NYT) publicó un lapidario editorial en el que desarma el relato del trumpismo.
Allí, el artículo que lleva la firma del "comité editorial" del NYT advierte que el acuerdo preliminar, aunque bienvenido "conlleva realidades difíciles".
Y sentencia: "Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra. La llevó a cabo de manera imprudente y en desafío abierto a la ley. Estados Unidos sale debilitado —militar, diplomática y económicamente— y pagará un alto precio estratégico en los próximos años".
"Los detalles del acuerdo no están claros, pero el marco que se ha anunciado sugiere que Trump ha conseguido pocas de las condiciones que insistía en que obtendría. Es una humillante degradación para él y para el país que dirige" advierte y sigue: "Desde que empezó la guerra, dijo que Estados Unidos lograría una 'victoria total y completa' y que Irán debía aceptar una 'rendición incondicional'. Insinuó que se produciría un cambio de régimen. Dijo que a Irán no se le permitiría 'ningún enriquecimiento' de uranio y que 'Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterraría y retiraría todo el material nuclear de grado casi militar' que ya posee y que está bajo tierra".
"Nada de esto parece ser cierto. El gobierno de línea dura de Irán sigue en el poder. Al parecer, los detalles del acuerdo nuclear se negociarán durante los próximos dos meses, pero es probable que los términos se parezcan a los del acuerdo de 2015 que negoció el presidente Barack Obama y que Trump canceló en 2018. Describió el acuerdo de Obama como el 'peor acuerdo de la historia' y dijo que ponía a Irán en 'el camino hacia un arma nuclear'. Lo criticó por no forzar a Irán a dejar de apoyar a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah y por suavizar las sanciones económicas. Sin embargo, parece que su guerra destructiva lo dejará con un acuerdo similar", detalla.
Y recalca que "su mayor logro en el marco del alto al fuego es la esperada reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo mundial, lo que acabará bajando los precios de la energía y otros productos. Eso, por supuesto, no es más que una vuelta al statu quo anterior a la guerra. Irán cerró el estrecho como represalia, para afectar la economía mundial y aumentar la presión política sobre Estados Unidos. La medida funcionó, y los líderes iraníes ahora entienden que tienen un arma económica poderosa".
"Si se hace un balance, Irán sale como el ganador estratégico de esta guerra de cuatro meses. El país sufrió pérdidas sustanciales, como gran parte de su armada, su fuerza aérea, su capacidad militar-industrial y su liderazgo político, entre ellos el ayatolá Alí Jameneí, el líder supremo, quien fue asesinado el primer día de la guerra. Sin embargo, con el fin de la guerra, los líderes iraníes podrán empezar a reconstruir el país", sentenció el NYT.
"Estados Unidos, por su parte, parece más débil a los ojos del mundo. El ejército estadounidense se ha mostrado incapaz de imponerse ante un adversario mucho más pequeño, incluso después de agotar muchos de sus misiles de precisión de largo alcance e interceptores. El resultado perjudica la capacidad de este país para disuadir a otros adversarios potenciales", destaca, lapidario el editorial que analiza el balance que dejó la guerra.
Y hasta advierte que la agresión de los Estados Unidos e Israel fortaleció políticamente el régimen iraní que venía arrastrando un fuerte desgaste interno. "Irán sigue estando más débil que hace tres años. Pero la guerra le ha dado una ventaja que no tenía cuando comenzó 2026. Su régimen ha demostrado que puede sobrevivir a oleadas de ataques de sus dos mayores enemigos. Sus líderes no han tenido que abandonar sus ambiciones nucleares. Y han aprendido que el resto del mundo parece no estar dispuesto a usar la fuerza militar para reabrir el estrecho de Ormuz. Si Irán decide cerrar el estrecho en algún momento de los próximos meses o años, ¿qué hará Trump en respuesta?".
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