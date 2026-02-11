En México, el Senado aprobó una Reforma Laboral para reducir la jornada de trabajo

Pese a haber obtenido la mayoría calificada en la Cámara Alta, la medida enfrenta duras críticas de sindicatos y de la oposición, quienes la califican de "reforma light" o regresiva. El descontento radica en que el dictamen no garantiza el segundo día de descanso obligatorio y eleva el límite de horas extras de 9 a 12 por semana, lo que, según los detractores, diluye el beneficio real para el trabajador.