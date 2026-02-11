En México, el Senado aprobó una Reforma Laboral para reducir la jornada de trabajo
Se trata de un proyecto impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que lleva de 48 a 40 horas semanas de trabajo.
Mientras el Congreso de la Argentina debate la Reforma Laboral en detrimento de las condiciones de los trabajadores, la mayoría en el Senado de México dio el primer paso para aprobar la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, un proyecto impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum.
A diferencia de las iniciativas previas, y muy en contra de lo que sucede en la Argentina, esta propuesta establece una implementación escalonada que restará dos horas de trabajo por año hasta alcanzar la meta en 2030, beneficiando a más de 13 millones de empleados.
Pese a haber obtenido la mayoría calificada en la Cámara Alta, la medida enfrenta duras críticas de sindicatos y de la oposición, quienes la califican de "reforma light" o regresiva. El descontento radica en que el dictamen no garantiza el segundo día de descanso obligatorio y eleva el límite de horas extras de 9 a 12 por semana, lo que, según los detractores, diluye el beneficio real para el trabajador.
El debate se produce en un contexto crítico para el mercado laboral de México, el país de la OCDE con mayor carga horaria anual (2.226 horas por persona) pero con los niveles más bajos de productividad y salarios del bloque.
Mientras el Gobierno, a través del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, defiende que la medida mejorará la calidad de vida y los derechos laborales, expertos del sector privado sugieren que es una oportunidad para transitar hacia una "productividad inteligente".
Tras este avance, el proyecto se encamina a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para su ratificación definitiva antes de pasar por los congresos estatales, con el objetivo de que entre en vigor el próximo 1 de mayo.
