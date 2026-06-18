En su mayor ataque en dos años, Ucrania bombardeó por segunda vez en la semana una refinería en Moscú
El gobierno en Ucrania aseguró que lanzó el bombardeo con drones sobre Moscú, el mayor en dos años, como respuesta a los recientes ataques rusos.
En una nueva escalada del conflicto, Ucrania lanzó este jueves su mayor ataque con drones contra Moscú en los dos últimos años, lo que provocó incendios en la capital rusa y sus alrededores. La ofensiva, que incluyó el golpe a una refinería clave, dejó cientos de vuelos demorados y puso en alerta a toda la región.
Según informaron las autoridades locales, varios drones impactaron en la refinería MNPZ, ubicada en el distrito de Kapotnia, al sur de Moscú, en lo que fue catalogado por el alcalde moscovita, Seguéi Sobianin, como un ataque “a gran escala”.
Tras el ataque pudieron verse grandes columnas de humo negro sobre la periferia sur de la capital, mientras las llamas se apoderaban de la refinería.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, justificó la ofensiva y la definió como “una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades”.
El ataque coincidió con una reunión del presidente ruso Vladimir Putin con líderes del sudeste asiático en la ciudad de Kazán, a unos 700 kilómetros de Moscú.
Esta no es la primera vez que Kiev lanza una ofensiva de este tipo durante un evento internacional en Rusia: a principios de junio, un ataque similar golpeó la zona de San Petersburgo durante un importante foro económico.
Como consecuencia del ataque las autoridades debieron cerrar los principales aeropuertos de Moscú durante horas. El más importante, Sheremétievo, evacuó a los pasajeros a “lugares seguros” y recién reabrió cerca de las once de la mañana.
Otro dron se estrelló contra un edificio de departamentos en la zona de Zhukovski, mientras que los restos de otro aparato provocaron un incendio en un centro comercial.
La misma refinería MNPZ ya había sido blanco de otro ataque ucraniano el marte pasado, que provocó un incendio y daños en una planta que cubre más de un tercio de las necesidades de combustible de Moscú.
Según el alcalde Sobianin, las defensas antiaéreas abatieron 180 drones que se acercaban a la capital. En tanto el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado más de 500 drones ucranianos en todo el país durante la madrugada.
En la región sureña de Rostov, otro ataque ucraniano con drones dejó un muerto y dos heridos. En los últimos meses, Kiev intensificó sus ofensivas contra refinerías de petróleo, consideradas un activo clave para el esfuerzo de guerra ruso, mientras las negociaciones diplomáticas siguen estancadas.
Zelenski calificó estos ataques como “sanciones de largo alcance” y reclamó: “Es hora de que la guerra termine, y de que Rusia tome los pasos necesarios a nivel diplomático”.
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