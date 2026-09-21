Un argentino que vive en Madrid se hizo viral al contar que con 80 euros le alcanza para comer todo el mes
El joven utilizó sus redes sociales para compartir una compra semanal de 20 euros y los usuarios no demoraron en calcular lo poco que gasta en un mes.
Las diferencias en el costo de vida y el poder adquisitivo entre América Latina y Europa suelen ser tema recurrente en redes digitales, pero un reciente video publicado por un joven argentino radicado en Madrid volvió a encender el debate.
En las imágenes, el emigrante detalló la variada compra de alimentos que logró realizar en un supermercado local invirtiendo únicamente 20 euros. La suma, que al tipo de cambio de referencia representa unos $34.789 pesos argentinos, rindió mucho más de lo esperado.
Durante el recorrido por el changuito, el creador de contenido fue enseñando una amplia selección de productos básicos y frescos, dejando en evidencia el contraste de precios y el rendimiento del dinero en el mercado español frente a la realidad económica argentina.
El registro audiovisual no tardó en volverse viral, sumando miles de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios impactados por la cantidad de artículos conseguidos con un monto relativamente acotado. La publicación reabrió la conversación en redes sobre la capacidad de compra y el impacto de la inflación en la canasta básica familiar.
Los precios de Madrid: 20 euros en una semana, 80 euros al mes
Dentro de la selección mostrada en el video destacaron productos de alto valor nutricional como cortes de pollo, pescado fresco, además de una variedad de frutas y verduras de temporada. La compra se completó con artículos no perecederos fundamentales para la dieta diaria, entre los que figuraban paquetes de arroz, fideos y harina.
Lo que más asombró a los usuarios no fue solo la variedad, sino el volumen global de los alimentos. Según explicó el creador del contenido, la planificación detrás de esos 20 euros estuvo pensada para garantizar el abastecimiento de una semana, lo que rápidamente permitió calcular que se necesitan alrededor de 80 euros al mes, sólo para comer.
Entre los principales comentarios, uno llamó la atención: "En serio me vas a decir que en 1 mes gastas 80€ para comer? ja ja ja, yo estoy sobre los 250€ y estoy afuera los fin de semana...", escribió un argentino sorprendido por la diferencia de precios entre Argentina y España.
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