Un argentino que vive en Madrid se hizo viral al contar que con 80 euros le alcanza para comer todo el mes

Lo que más asombró a los usuarios no fue solo la variedad, sino el volumen global de los alimentos. Según explicó el creador del contenido, la planificación detrás de esos 20 euros estuvo pensada para garantizar el abastecimiento de una semana, lo que rápidamente permitió calcular que se necesitan alrededor de 80 euros al mes, sólo para comer.

Entre los principales comentarios, uno llamó la atención: "En serio me vas a decir que en 1 mes gastas 80€ para comer? ja ja ja, yo estoy sobre los 250€ y estoy afuera los fin de semana...", escribió un argentino sorprendido por la diferencia de precios entre Argentina y España.