España: procesan a Begoña Gómez y crece la presión sobre el entorno de Pedro Sánchez

Otro de los puntos relevantes es que el juez decidió no extender la instrucción ni incorporar nuevas medidas de prueba solicitadas, como la presentación de la vida laboral de Gómez o la actualización de salarios de su asesora. Esta decisión indica que el magistrado considera que el expediente cuenta con elementos suficientes para avanzar hacia una definición. El caso se posiciona como un foco de tensión en el escenario político español, ya que involucra directamente al círculo más cercano del jefe de Gobierno.

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