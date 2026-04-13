España: procesan a Begoña Gómez y crece la presión sobre el entorno de Pedro Sánchez
La Justicia española avanzó con cargos contra la esposa del presidente, en una causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a corrupción y uso indebido de fondos.
La situación judicial de Begoña Gómez dio un giro significativo luego de que el magistrado Juan Carlos Peinado resolviera procesarla en una causa que investiga diversos delitos vinculados a presuntas irregularidades económicas. La decisión impacta directamente en el entorno del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y suma un nuevo capítulo a un caso que genera fuerte repercusión política.
De acuerdo con la resolución judicial, Gómez está acusada de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida. Estas imputaciones marcan un avance en la causa y abren la posibilidad de que el proceso continúe hacia la instancia de juicio oral, dependiendo de las presentaciones que realicen las partes en los próximos días.
El juez estableció un plazo de cinco días para que tanto la defensa como las demás partes involucradas definan su postura respecto a la apertura del juicio. En ese lapso deberán presentar sus conclusiones preliminares, lo que será clave para determinar los pasos a seguir en el expediente.
No obstante, el magistrado descartó una de las acusaciones iniciales: Gómez no fue procesada por el presunto delito de intrusismo profesional, al considerar que no existen pruebas suficientes que sustenten esa imputación. Según trascendió, el juez entendió que solo había un indicio débil, insuficiente para avanzar en ese aspecto de la causa.
En paralelo, la investigación también involucra a otras personas cercanas al entorno de la acusada. Entre ellas se encuentra Cristina Álvarez, asesora en el Palacio de la Moncloa, quien también fue procesada en el mismo expediente. Asimismo, aparece mencionado el empresario Juan Carlos Barrabés, lo que amplía el alcance de la causa y complejiza su desarrollo.
Otro de los puntos relevantes es que el juez decidió no extender la instrucción ni incorporar nuevas medidas de prueba solicitadas, como la presentación de la vida laboral de Gómez o la actualización de salarios de su asesora. Esta decisión indica que el magistrado considera que el expediente cuenta con elementos suficientes para avanzar hacia una definición. El caso se posiciona como un foco de tensión en el escenario político español, ya que involucra directamente al círculo más cercano del jefe de Gobierno.
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