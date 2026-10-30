Habló Christa Pike, la mujer que sobrevivió a su ejecución en Estados Unidos: "Siento dolor"
La mujer de 50 años recibió una inyección que debía ser letal, pero terminó internada y ahora está de vuelta en una cárcel de Tennessee, Estados Unidos.
"El dolor no es solo físico, siento dolor en mi mente y en mi alma", aseguró esta semana Christa Pike, la mujer de 50 años que hace apenas un mes sobrevivió a su propia ejecución en una prisión de Tennessee, en el sur de los Estados Unidos.
Las declaraciones divulgadas este viernes son las primeras palabras públicas de la presa que fue condenada a muerte en 1996 por el crimen de Colleen Slemmer, su compañera de estudio.
La ejecución fallida fue el 30 de septiembre pasado en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend de Tennessee ante la mirada atónita de los abogados de Pike y de la familia Slemmer.
Aunque el protocolo se siguió al pie de la letra, las dosis de fármacos programadas no surtieron efecto: en vez de terminar con la vida de Pike, las drogas la hicieron roncar y cuando sus abogados notaron lo ocurrido fue trasladada a un centro médico donde estuvo retenida unos 10 días.
"El dolor no es solo físico. Siento dolor en mi mente y en mi alma", agregó en el mensaje citado por la CNN. La mujer también afirmó que "recuperarse no es lo mismo que estar bien".
"No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar", expresó Pike a través de un mensaje dictado a sus abogados.
Pike se había mentalizado para esperar su muerte aquella noche, pero en vez despertó horas más tarde "sola en un hospital, confundida y dolorida".
"No sé por qué sobreviví aquella noche ni qué vendrá después. Algunos días me cuesta más encontrar esperanza que otros", señaló.
"Desde esa noche he estado mayormente aislada en el pabellón médico de la prisión, alejada de otras personas y del contacto humano que tanto significaba para mí", describió la mujer, que está en la cárcel desde el crimen perpetrado en 1995.
"Ese aislamiento provoca su propio tipo de dolor. Pasé 28 años en confinamiento solitario y mucho de lo que estoy experimentando hoy es una repetición de esa situación", clamó.
A partir de la fallida ejecución con pentobarbital los abogados de Pike apelaron una vez más a la intervención del gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que le perdone la vida a la mujer y conmute la pena a una cadena perpetua.
Por el momento el Gobernador republicano suspendió todas las ejecuciones en el Estado de Tennessee y ordenó una investigación específicamente sobre el caso de Pike, pero no se descarta que haya una nueva fecha para su muerte programada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario