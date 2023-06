Horror en Estados Unidos: un padre admitió haber ejecutado a tres de sus hijos en Ohio

El fiscal jefe del Tribunal Municipal del condado de Clermont, David Gast, dijo durante la lectura de cargos de Doerman el viernes que uno de los menores trató de huir a un campo cercano, pero que Doerman literalmente lo “cazó” y lo llevó de regreso a su casa antes de matarlo.

BODY CAM VIDEO: Father charged with shooting and killing his three young sons in Clermont Co.