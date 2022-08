Viral vergonzoso: restaurante ofrecía comida como único pago

La población más vulnerable de los Estados Unidos se debate por estos días entre una inflación alta, un salario mínimo demasiado bajo y la falta de beneficios laborales, desde licencias hasta cobertura médica. Por eso aumentaron las renuncias masivas y hay falta de personal en rubros como el de gastronomía o atención al cliente, y el posteo de Chick-Fil-A cayó pesado.

Además se registró la cuestión de bromatología y seguridad e higiene. "¡No quiero que me sirva comida nadie que no haya sido capacitado!", comentó alguien en Facebook, mientras que un portavoz de Chick-Fil-A aseguró al diario The Washington Post que el local de Hendersonville era una franquicia y que su programa de "voluntariado" no tiene el apoyo de la compañía.

"La mayoría de los restaurantes son propiedad y operados de manera individual (de una persona o sociedad), y este programa era de una franquicia. Esto no era aprobado por Chick-Fil-A", dijo el portavoz.

Tras semejante revuelo el local de Hendersonville retiró la propuesta e informó que siguen en proceso de tomar personal a US$ 19 por hora, unos cuatro dólares por encima del salario mínimo que reclaman los trabajadores de gastronomía y otros rubros en Estados Unidos.