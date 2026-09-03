Fuerzas Armadas confirman servicio militar para octubre: jóvenes de 18 a 24 años recibirán salario
La inscripción para el cuarto contingente inicia en octubre con miles de vacantes disponibles e incentivos financieros para quienes resulten elegidos.
El Ejército Nacional de Colombia anunció la apertura de las incorporaciones para el cuarto contingente de 2026, un proceso que se llevará a cabo durante todo el mes de octubre en las distintas zonas y distritos militares del territorio nacional.
IMPORTANTE: El Gobierno avala un salario básico inicial de $2.295.175,80 con $528.000,00 de viáticos
La convocatoria contempla miles de vacantes destinadas a renovar e incrementar el pie de fuerza de la institución. Entre los principales atractivos de esta iniciativa destaca un incentivo económico: quienes resulten seleccionados recibirán una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente durante el tiempo que presten su servicio.
Requisitos y condiciones de la convocatoria al Servicio Militar
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Edades permitidas: Jóvenes colombianos mayores de 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24.
Modalidad según género: En el caso de los hombres, la convocatoria responde a la obligación legal de definir la situación militar; para las mujeres, el ingreso se mantiene bajo la modalidad de prestación voluntaria.
Fechas del proceso: Desde el 1° hasta el 31 de octubre de 2026.
Lugares de atención: Distritos y zonas militares distribuidos en todo el país.
Con este llamado, las Fuerzas Armadas buscan no solo cumplir con sus metas operativas para el cierre del año, sino también brindar una opción de formación y estabilidad económica temporal a miles de jóvenes. Los interesados podrán presentarse de manera presencial en la sede militar más cercana antes del cierre de filas a finales de mes.
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