Fuerzas Armadas confirman servicio militar para octubre: jóvenes de 18 a 24 años recibirán salario

Requisitos y condiciones de la convocatoria al Servicio Militar

Edades permitidas: Jóvenes colombianos mayores de 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24.

Modalidad según género: En el caso de los hombres, la convocatoria responde a la obligación legal de definir la situación militar; para las mujeres, el ingreso se mantiene bajo la modalidad de prestación voluntaria.

Fechas del proceso: Desde el 1° hasta el 31 de octubre de 2026.

Lugares de atención: Distritos y zonas militares distribuidos en todo el país.

Con este llamado, las Fuerzas Armadas buscan no solo cumplir con sus metas operativas para el cierre del año, sino también brindar una opción de formación y estabilidad económica temporal a miles de jóvenes. Los interesados podrán presentarse de manera presencial en la sede militar más cercana antes del cierre de filas a finales de mes.