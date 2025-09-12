Horror en Uruguay: el escalofriante mensaje que dejó a su exposa el hombre que mató a sus dos hijos
"Sé que nunca me vas a perdonar", dice parte del mensaje de audio que el filicida envió a un familiar antes de cometer los crímenes.
Como ya se informó, la búsqueda de Andrés Morosini y sus dos pequeños hijos llegó a su fin este, cuando los cuerpos sin vida de los tres fueron hallados en el interior de un auto hundido en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young, ubicada en la zona noroeste de Uruguay.
El hombre de 28 años había secuestrado a sus dos hijos: Alfonsina, de 2 años, y Francisco, de 6, tras irrumpir violentamente en la casa de Micaela Ramos, su expareja y madre de los menores, en la ciudad uruguaya de Mercedes.
La mujer denunció de inmediato el secuestro a la Policía por lo que desde el miércoles último se inició una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a todo el país vecino, con la participación de autoridades policiales y el Ministerio del Interior oriental, con una alerta de Interpol para la captura de Morosini.
Las autoridades uruguayas manejan que la hipótesis más firme es la del filicidio; es decir, que para la fiscalía que investiga el caso se trató de un secuestro seguido de muerte y suicidio.
El escalofriante mensaje del filicida
Poco antes de que fueran hallados los cuerpos sin vida del filicida y sus pequeñas víctimas, Morosini se contactó con un miembro de su familia para enviarle un mensaje de voz que, con el desenlace ya conocido, resulta verdaderamente escalofriante.
“Ya está. Esto no tiene solución. Mi cabeza está podrida. Mis hijos son lo que más amo. No tengo vuelta. Y no puedo irme de este mundo sin ellos. Sé que nunca me vas a perdonar”, se puede escuchar en el audio que por estas horas reprodujeron medios uruguayos.
Tras indicar que había intentado quitarse la vida en reiteradas ocasiones y que no comía desde hacía varios días, el hombre afirma: "Yo no quiero lastimar a nadie, pero no tengo opción”, palabras sobgre las cuales se sostiene la hipótesis que manejan los investigadores.
Fuentes de la investigación confirmaron que el caso está caratulado como crimen premeditado y femicidio vinculado: el sujeto mató a sus hijos para dañar a su expareja.
De acuerdo al diario uruguayo El País, Morosini era “una persona extremadamente complicada y rebelde a nivel profesional”, señalando que “había sido suspendido por un año” en el mundo el turf, donde se había desempeñado, y “tuvo problemas” en ese mismo ámbito.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario