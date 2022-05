Una pareja británica recibió a una joven refugiada ucraniana y pocos días después el esposo huyó con ella

Tras el escándalo Sofiia se defendió este lunes luego de que comenzara a sufrir todo tipo de ataques en las redes sociales.

ucraniana.jpg

Entre lágrimas, la joven se defendió e insistió en que no destruyó un hogar sino que todo se debió a los celos de Lorna, la ex pareja de Tony. “Sus constantes sospechas, la tensión, simplemente nos empujó a Tony y a mí más cerca”, se justificó y agregó que “ella creó esta situación sugiriendo constantemente que algo estaba pasando cuando no era así. Así que esto es su culpa”, aseguró a The Sun.

Sofiia reveló además que la pareja ya se encontraba atravesando un mal momento. “Ellos habían destruido su relación mucho antes de que yo llegara a Inglaterra a principios de mes”.

“Tan pronto lo vi me gustó, y esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensará mal de mí, pero sucede. Pude ver lo infeliz que estaba Tony”, dijo la mujer aunque manifestó que, a pesar del amor que siente por Tony, se entristece porque su propia familia y su país se avergüenzan de ella.

“Me acusan de disuadir a familias del Reino Unido de acoger a ucranianos. Dicen que gracias a mí nadie aceptará más gente de mi país”, se lamentó y señaló que por las duras críticas que recibió en las redes sociales, no puede salir a la calle tranquila.

En tanto Lorna apuntó todos su dardo contra Sofiia. “Desde el principio se obsesionó con Anthony, decidió que lo quería y lo tomó” , dijo a The Sun Lorna Garnett, y aseguró que “en apenas unos días todo lo que sabía se puso patas arriba”.

ucraniana 2.jpg

Según contó Lorna, Sofiia no cuidaba su aspecto durante el día, pero sí lo hacía para la hora en que Tony regresaba del trabajo a casa. “Ella bajaba las escaleras con labios rojos, el pelo arreglado y con un top escotado”, detalló.

“Al principio pensé que lo estaba imaginando o que me habían invadido los celos naturales. Pero lamentablemente el tiempo me dio la razón”, dijo y sentenció: “Así me pagó Sofiia por darle un hogar”.

Según los medios británicos, la nueva pareja comenzó a buscar una casa para vivir juntos al mismo tiempo que iniciaron los trámites para el proceso de visa permanente para Sofiia.