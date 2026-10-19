Lula da Silva acorta la distancia con Flávio Bolsonaro a seis días del balotaje en Brasil
Dos de las tres encuestas difundidas este lunes ubican la ventaja del candidato de derecha dentro del margen de error, tras el primer debate presidencial.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, acortó la distancia frente al senador Flávio Bolsonaro, su rival en el balotaje del próximo domingo, según tres encuestas difundidas este lunes.
El relevamiento de BTG/Nexus le asignó a Flávio Bolsonaro el 50,3% de los votos válidos, frente al 49,7% de Lula, una diferencia de apenas 0,6 puntos porcentuales. En la medición anterior, difundida el martes pasado, la ventaja del senador era de 3,2 puntos.
Por su parte, la encuesta de Atlas/Bloomberg ubicó a Bolsonaro con el 51,1% de los votos válidos y al actual mandatario con el 48,9%, lo que representa una diferencia de 2,2 puntos. En tanto, el sondeo de PoderData/Aya mostró la mayor distancia entre ambos candidatos, con un 52% para el postulante del Partido Liberal (PL) y un 48% para el candidato del PT.
Esta última medición es la única que ubica la ventaja de Bolsonaro por fuera del margen de error. Los tres estudios fueron realizados antes del debate presidencial transmitido por la cadena de televisión Band.
En este contexto, Marcelo Tokarski, director general de Nexus, explicó: "Flávio aún tiene cierta ventaja, porque está numéricamente por delante, pero principalmente porque sabemos que la abstención tiende a perjudicar un poco más la candidatura de Lula".
Y agregó: "Históricamente, la abstención se concentra más entre los votantes de bajos ingresos y con menor poder adquisitivo, donde Lula recibe significativamente más votos que Flávio".
En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso por dos puntos porcentuales, con el 47% de los votos frente al 45% obtenido por Lula, de acuerdo con los datos consignados en los relevamientos.
Debate presidencial: filosa chicana entre Flávio Bolsonaro y Lula por el voto en las cárceles
El tan esperado primer debate televisivo cara a cara entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro de cara al balotaje presidencial de Brasil dejó momentos de altísima tensión política. Durante uno de los bloques de confrontación directa en el estudio de TV Band, el candidato de la extrema derecha intentó acorralar al mandatario con un picante cuestionamiento sobre el perfil de sus votantes en el sistema penitenciario.
Con tono acusatorio, el hijo de Jair Bolsonaro le preguntó a Lula por qué, según sus registros, el 73% de la población carcelaria del país había votado a favor del Partido de los Trabajadores en la primera vuelta electoral. Lejos de esquivar la provocación, el actual jefe de Estado apeló a una respuesta rápida y ácida que provocó revuelo inmediato en el piso televisivo y repercutió con fuerza en las redes sociales.
Lula contestó de forma tajante que su verdadera aspiración democrática es lograr que el 100% de las personas privadas de la libertad elijan su propuesta electoral en las urnas. Acto seguido, remató su intervención lanzando una directa alusión al entorno familiar del candidato opositor al señalar que dentro de ese porcentaje también aspira a sumar el voto del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra detenido cumpliendo condena.
La contienda en su punto máximo de efervescencia
El intercambio reflejó el nivel de polarización que caracteriza el tramo final de la campaña brasileña. Ambos postulantes llegaron a los estudios con estrategias agresivas para desgastar la imagen del rival a solo una semana de la definición electoral, en un escenario donde los últimos sondeos marcan una paridad absoluta.
Por un lado, el espacio conservador busca de manera persistente vincular al oficialismo con los índices de criminalidad y las estadísticas del delito. En respuesta, Lula y la conducción del PT apuestan a reavivar las causas judiciales y las condenas que pesan sobre la figura del expresidente Bolsonaro para marcar una clara frontera ética frente al electorado indeciso.
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