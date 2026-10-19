Lula da Silva acorta la distancia con Flávio Bolsonaro a seis días del balotaje en Brasil

Y agregó: "Históricamente, la abstención se concentra más entre los votantes de bajos ingresos y con menor poder adquisitivo, donde Lula recibe significativamente más votos que Flávio".

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso por dos puntos porcentuales, con el 47% de los votos frente al 45% obtenido por Lula, de acuerdo con los datos consignados en los relevamientos.

Debate presidencial: filosa chicana entre Flávio Bolsonaro y Lula por el voto en las cárceles

El tan esperado primer debate televisivo cara a cara entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro de cara al balotaje presidencial de Brasil dejó momentos de altísima tensión política. Durante uno de los bloques de confrontación directa en el estudio de TV Band, el candidato de la extrema derecha intentó acorralar al mandatario con un picante cuestionamiento sobre el perfil de sus votantes en el sistema penitenciario.

Con tono acusatorio, el hijo de Jair Bolsonaro le preguntó a Lula por qué, según sus registros, el 73% de la población carcelaria del país había votado a favor del Partido de los Trabajadores en la primera vuelta electoral. Lejos de esquivar la provocación, el actual jefe de Estado apeló a una respuesta rápida y ácida que provocó revuelo inmediato en el piso televisivo y repercutió con fuerza en las redes sociales.

VIDEO: El cruce viral de Lula y Flávio Bolsonaro en el debate de las elecciones de Brasil pic.twitter.com/PDqGsHTI2L — minutouno (@minutounocom) October 19, 2026

Lula contestó de forma tajante que su verdadera aspiración democrática es lograr que el 100% de las personas privadas de la libertad elijan su propuesta electoral en las urnas. Acto seguido, remató su intervención lanzando una directa alusión al entorno familiar del candidato opositor al señalar que dentro de ese porcentaje también aspira a sumar el voto del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra detenido cumpliendo condena.

La contienda en su punto máximo de efervescencia

El intercambio reflejó el nivel de polarización que caracteriza el tramo final de la campaña brasileña. Ambos postulantes llegaron a los estudios con estrategias agresivas para desgastar la imagen del rival a solo una semana de la definición electoral, en un escenario donde los últimos sondeos marcan una paridad absoluta.

Por un lado, el espacio conservador busca de manera persistente vincular al oficialismo con los índices de criminalidad y las estadísticas del delito. En respuesta, Lula y la conducción del PT apuestan a reavivar las causas judiciales y las condenas que pesan sobre la figura del expresidente Bolsonaro para marcar una clara frontera ética frente al electorado indeciso.