Maduro fue capturado por la unidad Delta Force: ¿quiénes son?

Conocidos formalmente como el 1er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta (1st SFOD-D), recientemente han sido renombrados como Army Compartmented Elements (ACE), tras haber pasado por la denominación de Combat Applications Group (CAG).

Fundada en 1977 por el Coronel Charles Beckwith, la unidad nació tras la experiencia de este con el SAS (Special Air Service) británico. Beckwith detectó que Estados Unidos necesitaba una fuerza de "ataque de precisión" capaz de operar en entornos urbanos y realizar misiones de contraterrorismo que las fuerzas convencionales no podían ejecutar.

A diferencia de otros cuerpos militares, la existencia de los Delta Force fue negada por el Pentágono durante décadas. Sus miembros son seleccionados principalmente de los Rangers y los Green Berets, sometiéndose a un proceso de selección tan riguroso que solo el 5% al 10% de los candidatos logra ingresar.

Administrativamente apoyada por el Comando de Operaciones Especiales del Ejército (USASOC), en el campo de batalla los Delta responden directamente al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC). Su versatilidad es lo que permitió el éxito de esta madrugada:

Acción Directa: captura o eliminación de objetivos de alto valor (HVT).

Operaciones Encubiertas: trabajo conjunto con la CIA para infiltración en territorio hostil.

Protección de Dignatarios: seguridad de alto nivel en zonas de guerra.

Cómo fue el asalto en Caracas

Según reportes de fuentes oficiales a agencias como Reuters, la captura de Nicolás Maduro se produjo alrededor de las 02:00 AM (hora local). Mientras bombardeos estratégicos neutralizaban las defensas en Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, los operadores Delta se infiltraron en el corazón del poder chavista.

La operación no solo fue un despliegue de fuerza bruta, sino de inteligencia electrónica. Los Delta Force habrían aprovechado el "apagón sensorial" causado por los ataques aéreos para extraer a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, antes de que la Guardia Nacional Bolivariana pudiera reaccionar.

A diferencia de los SEAL Team 6, que ganaron fama por la operación contra Bin Laden, los Delta Force se especializan en entornos terrestres complejos y capturas que requieren mantener al objetivo con vida para su posterior juicio.

Según el portal Militarys.com, su flexibilidad les permite "desmantelar células terroristas y capturar unidades de alto valor". En el caso de Venezuela, el uso de tecnología de supresión electrónica permitió que los operadores ACE/Delta ingresaran a la residencia presidencial o a los búnkeres de Fuerte Tiuna prácticamente sin ser detectados por los radares venezolanos, mientras los aviones de EE. UU. realizaban maniobras de distracción a baja altura.