Se vienen tormentas fuertes en Buenos Aires: a qué hora de este miércoles se larga
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) finalizará esta jornada con fuertes precipitaciones. ¿Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional?
En medio de jornadas donde se esperan altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), porteños y bonaerenses deberán prepararse para la llegada de fuertes tormentas que sacudirán a la Ciudad y el conurbano.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó su pronóstico con duras previsiones y advertencias para los ciudadanos.
A qué hora de este miércoles se larga en el AMBA
De acuerdo a lo señalado por el SMN, las tormentas fuertes llegarán en la noche de este miércoles, cuando el termómetro ronde los 23 grados de temperatura y se levanten fuertes ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, provenientes del Noroeste.
Si bien el organismo no especifica el horario en que llegarán las intensas precipitaciones, se espera que sea a partir de las 21 horas.
Además, hay que mencionar que las lluvias y tormentas se extenderán a la jornada del jueves, que contará con una temperatura máxima de 31 grados. Las mismas serán durante la madrugada, cuando se esperan chaparrones, y hacia la tarde, donde aparecerán algunas tormentas aisladas.
Cabe señalar que, pese a la abundante caída de agua, esto no traerá el alivio en las temperaturas. Contrariamente a lo que sucede a menudo cuando llueve, las térmicas no descenderán, sino todo lo contrario: para el viernes y sábado se espera que la máxima toque los 34 grados, ello sin contar la sensación térmica que siempre suele estar por encima del dato oficial.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario