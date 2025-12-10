Se vienen tormentas fuertes en Buenos Aires: a qué hora de este miércoles se larga

Cabe señalar que, pese a la abundante caída de agua, esto no traerá el alivio en las temperaturas. Contrariamente a lo que sucede a menudo cuando llueve, las térmicas no descenderán, sino todo lo contrario: para el viernes y sábado se espera que la máxima toque los 34 grados, ello sin contar la sensación térmica que siempre suele estar por encima del dato oficial.

image

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.