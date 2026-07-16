Reconocido locutor británico trató a la Selección de "idiotas sin clase" y en las redes lo liquidaron
Piers Morgan despotricó contra los jugadores de la Selección Argentina y despertó burlas del público albiceleste en redes sociales. Mirá.
La Selección Argentina eliminó a Inglaterra del Mundial 2026, en instancia de semifinales y con un infartante 2-1 que se resolvió en los últimos minutos. Por supuesto, los ingleses se mostraron furiosos por la derrota y uno de los que se expresó con odio fue Piers Morgan, reconocido locutor británico.
"Idiotas sin clase", comenzó escribiendo en relación a los jugadores argentinos que exhibieron una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas". Y añadió: "Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de Malvinas", sostuvo, casi llorando.
Por supuesto, fue blanco de burlas y memes que cientos de argentinos decidieron colocar en su posteo.
La reacción de los argentinos al tuit de Piers Morgan contra la Selección Argentina
Cuándo y a qué hora se juega Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026
El sueño del bicampeonato está a un solo paso. Luego de dejar la vida frente a Inglaterra en Atlanta, la Selección Argentina de Lionel Scaloni logró el ansiado boleto al partido decisivo de la Copa del Mundo 2026, donde se verá las caras ante la temible España, que venía de clasificar en la otra llave tras derrotar a Francia.
La gran final del certamen norteamericano promete paralizar al planeta entero con un choque de estilos de altísimo vuelo y un fuerte condimento emocional. A continuación, te contamos todos los detalles del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
Selección Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026
El partido que coronará al monarca del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio. La gran definición del torneo está programada para comenzar a las 16:00 hs (hora de la Argentina).
El escenario elegido para albergar este histórico partido es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium para este torneo por regulaciones de la FIFA), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.
Este coloso de última generación, con capacidad para más de 82.500 espectadores, es un viejo conocido para la Scaloneta: fue el estadio donde Argentina derrotó a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y donde se disputó la histórica final de la Copa América Centenario en 2016.
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