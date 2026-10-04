Resultados de las elecciones en Brasil: cómo seguir en vivo el escrutinio
Los brasileños fueron a las urnas este domingo para elegir al próximo mandatario, con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como máximos candidatos.
Este domingo se definen las elecciones presidenciales en Brasil, en una jornada de máxima tensión política. Con las urnas electrónicas habilitadas en todo el territorio, millones de ciudadanos acuden a votar en un escenario de extrema paridad que, según los sondeos previos, enfrenta al actual presidente, Lula da Silva, con el candidato opositor Flávio Bolsonaro.
La gran incógnita que atraviesa la jornada es saber cómo avanzará el recuento y en qué momento exacto comenzarán a perfilarse las primeras tendencias definitivas de un comicio clave para el futuro de la región.
A qué hora se conocen los primeros resultados oficiales de las elecciones en Brasil
Una vez finalizado el horario de votación, el Tribunal Superior Electoral (TSE) pondrá en marcha el sistema de divulgación progresiva.
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El horario clave: Las mesas cierran a las 17:00 (tanto en Brasilia como en la Argentina). A partir de ese preciso instante, el organismo electoral comenzará a emitir los primeros boletines oficiales con el avance del escrutinio.
¿Cuándo habrá definición?: No existe un horario fijo para conocer al ganador definitivo. La carga se actualizará minuto a minuto a medida que las urnas electrónicas de los distintos estados y del exterior sean procesadas de manera centralizada. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, el proceso se resolverá en una segunda vuelta (balotaje) entre los dos postulantes más votados.
Cómo seguir el escrutinio en vivo y en directo
Para seguir el minuto a minuto de la totalización de votos de forma oficial y detallada, el TSE habilitó canales digitales de acceso público:
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Portal web: Se puede consultar el mapa de resultados, el porcentaje de participación y el desglose de votos en blanco y nulos a nivel nacional, estatal y municipal ingresando al Portal de Resultados del TSE.
Aplicación móvil: Está disponible la app oficial Resultados para teléfonos celulares, una herramienta ágil para monitorear el pulso de la elección en tiempo real desde cualquier lugar.
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