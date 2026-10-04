Resultados de las elecciones en Brasil: cómo seguir en vivo el escrutinio

El horario clave: Las mesas cierran a las 17:00 (tanto en Brasilia como en la Argentina). A partir de ese preciso instante, el organismo electoral comenzará a emitir los primeros boletines oficiales con el avance del escrutinio.

¿Cuándo habrá definición?: No existe un horario fijo para conocer al ganador definitivo. La carga se actualizará minuto a minuto a medida que las urnas electrónicas de los distintos estados y del exterior sean procesadas de manera centralizada. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, el proceso se resolverá en una segunda vuelta (balotaje) entre los dos postulantes más votados.