minutouno.com fue seleccionado para el programa de Inteligencia Artificial de Google
minutouno.com formará parte del AI News Business Program de Google News Initiative y Marktube para acelerar la adopción estratégica de inteligencia artificial.
El portal minutouno.com fue seleccionado para integrarse a la nueva edición del AI News Business Program, una iniciativa regional impulsada por Google News Initiative junto a Marktube. El prestigioso programa busca capacitar a periodistas, líderes y equipos técnicos en la adopción práctica de tecnologías innovadoras para transformar sus redacciones.
Las tres fases del programa de Google News Initiative
La iniciativa contempla la participación total de 80 medios de América Latina, distribuidos en dos cohortes de 40 organizaciones cada una. Hasta el momento, el trayecto formativo ya alcanzó a 650 profesionales capacitados y promovió el desarrollo de 30 proyectos específicos orientados a resolver problemáticas concretas en las empresas de noticias.
El proceso de trabajo se estructura a partir de tres etapas clave:
- Capacitación especializada: dictada en tres áreas diferenciadas, que incluyen el segmento C-Level para directivos y estrategas, el área de Periodistas enfocada en investigación y producción editorial, y el track para Equipos Técnicos orientado a la programación de herramientas.
- Workshops personalizados (1:1): sesiones de trabajo directo donde consultores de Marktube acompañan a cada redacción a detectar oportunidades operativas y desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP).
- Implementación técnica: evaluación integral de los proyectos más prometedores para avanzar en su puesta en marcha con el soporte tecnológico de la firma especializada Plexus.
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Innovación y nuevas herramientas para el periodismo digital
El propósito central del AI News Business Program apunta a que la incorporación de la inteligencia artificial supere la instancia teórica y se consolide en herramientas prácticas y eficientes.
A través de esta integración, se busca recolectar aprendizajes clave sobre las oportunidades y barreras que atraviesa la industria periodística regional, optimizando la labor diaria de los equipos de noticias y fortaleciendo la sustentabilidad de los medios de comunicación en el entorno digital.
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