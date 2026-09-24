minutouno.com fue seleccionado para el programa de Inteligencia Artificial de Google

Las tres fases del programa de Google News Initiative

La iniciativa contempla la participación total de 80 medios de América Latina, distribuidos en dos cohortes de 40 organizaciones cada una. Hasta el momento, el trayecto formativo ya alcanzó a 650 profesionales capacitados y promovió el desarrollo de 30 proyectos específicos orientados a resolver problemáticas concretas en las empresas de noticias.