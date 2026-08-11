Tiene 29 años y estudió una rama de la medicina con la que acumuló ahorros por US$1.200.000
El joven médico logró combinar sus dos pasiones profesionales, la medicina y la aviación, alcanzando una impresionante fortuna antes de los 30 años.
Eric Chan, un joven estadounidense de 29 años, logró concretar un impresionante hito financiero a muy corta edad. Gracias a su enorme dedicación profesional y a un férreo estilo de vida sumamente calculador y ahorrativo, este médico logró amasar una fortuna que hoy asciende a casi US$1.200.000 en diferentes carteras de negocios y ahorros.
Las pasiones, sus inversiones y el secreto para ahorrar tanto dinero
Desde su más tierna infancia, Chan descubrió que tenía dos grandes pasiones irrenunciables: la medicina y la aviación. Luego de mucho esfuerzo, logró recibirse como médico familiar y completar su exigente residencia de tres años en un hospital de Alaska, pero ahora se prepara para cumplir su otro gran sueño: ingresar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para entrenarse y ejercer como médico de vuelo, cuidando la salud de los pilotos y tripulantes.
Su excelente situación económica se consolidó fuertemente gracias a sus ingresos combinados. Durante su última etapa de residencia, Chan recibía un generoso estipendio anual de US$78.600 por parte de la Fuerza Aérea, cifra que se sumaba a su salario regular de US$76.000 como médico residente. Junto a los pequeños ingresos de su esposa, la pareja alcanzó ingresos anuales por US$160.000.
Pero el verdadero secreto de su éxito financiero radica en su estricta y rigurosa disciplina para el ahorro:
- Ahorro agresivo: Se propuso guardar constantemente al menos la mitad de sus ingresos mensuales y evitar contraer deudas (sus padres pagaron toda su educación universitaria, por lo que no tiene deudas estudiantiles).
- Austeridad: Aunque Alaska tiene un alto costo de vida, la pareja mantiene sus gastos de supermercado muy bajos, planificando compras al por mayor y cocinando casi siempre en casa.
- Inversiones: Actualmente posee alrededor de US$1,2 millones distribuidos inteligentemente entre cuentas de ahorro, corretaje y jubilación, incluyendo una cuenta de inversión inicial que su madre abrió para él cuando era joven.
Su gran objetivo a largo plazo, según sus propias palabras, es lograr la tan ansiada independencia financiera: "Mi meta final sería no tener que trabajar a tiempo completo, poder reducir mi trabajo eventualmente y hacerlo de manera parcial para dedicarle más tiempo libre a mi familia", detalló el profesional.
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