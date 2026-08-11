Tiene 29 años y estudió una rama de la medicina con la que acumuló ahorros por US$1.200.000

Las pasiones, sus inversiones y el secreto para ahorrar tanto dinero

Desde su más tierna infancia, Chan descubrió que tenía dos grandes pasiones irrenunciables: la medicina y la aviación. Luego de mucho esfuerzo, logró recibirse como médico familiar y completar su exigente residencia de tres años en un hospital de Alaska, pero ahora se prepara para cumplir su otro gran sueño: ingresar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para entrenarse y ejercer como médico de vuelo, cuidando la salud de los pilotos y tripulantes.