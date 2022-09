Una francesa mostró en Tik Tok cómo es comer carne cruda

"No me juzguen que coma en la calle pero tengo que ir a trabajar y no tengo mucho tiempo", se atajó Victoria, mientras sus seguidores de Argentina miraban con preocupación cómo pinchaba con un tenedor el plástico de la bandeja de carne.

"Hace más de dos años que no como esto porque en Argentina me decían de no probar así, y a mí me encanta", comentó la joven al degustar su plato.

comida francia

"Este plato es francés y se llama steak tartare. Obviamente lo podés condimentar si no te gusta así. Le podés poner mayonesa, mostaza, yema de huevo, cebollitas... Pero así re va", sentenció la parisina porteña.

Tres días más tarde Victoria volvió sobre el tema del steak tartare para mostrarle a un seguidor cómo se prepara con yema de huevo (prácticamente una albóndiga a medio hacer).

En su segundo video de Tik Tok, después de que el primero se volviese viral, la joven aclaró: "NO LO HAGAN! En Francia se puede PERO en muchos otros países puede ser MUY PELIGROSO".

Una recomendación justa y necesaria teniendo en cuenta que la carne cruda es, al menos en nuestro país, una de las principales fuentes de contaminación con la bacteria E. Coli, que luego produce el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).