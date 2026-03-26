Tragedia en Bangladesh: un micro cayó a un río y 26 personas murieron
El accidente se produjo cuando el transporte de pasajeros intentaba abordar un ferry en el río Padma. Contenido sensible.
Un trágico accidente enluta a Bangladesh, donde un micro se precipitó sobre el río Padma mientras realizaba maniobras para subir a un ferry. Al menos 26 personas murieron. Contenido sensible.
El hecho ocurrió el miércoles en la zona de Daulatdia, dentro del distrito de Rajbari. El micro, cuyo recorrido unía Kushtia con la capital de Bangladesh, Daca, transportaba cerca de 50 pasajeros. El accidente se produjo en un contexto de alto movimiento de viajeros por el regreso a la actividad tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.
Según los primeros reportes, el autobús perdió el control cuando se aproximaba al ferry y terminó volcando. Producto del vuelco, el vehículo se hundió casi nueve metros en el río Padma. Tras el accidente, muchos de los pasajeros lograron escapar por sus propios medios y nadar para ponerse a salvo. Otros, en cambio, quedaron atrapados dentro del vehículo hundido.
Autoridades locales informaron el siniestro dejó al menos 26 víctimas fatales. De acuerdo con el Departamento de Bomberos y Defensa Civil, entre los fallecidos se encuentran diez mujeres y dos menores.
Las imágenes del colectivo hundido y de los sobrevivientes emergiendo del agua circularon rápidamente en redes sociales y multiplicaron la conmoción pública. En paralelo, en el hospital y en el muelle se repitieron escenas de angustia entre familiares que aguardaban noticias mientras avanzaba la identificación de las víctimas.
Durante varias horas, buzos, equipos especializados y fuerzas de seguridad montaron un operativo de emergencia.
Sin embargo, las condiciones climáticas de la zona complicaron las labores de rescate y el operativo tuvo que ser interrumpido durante la noche del miércoles debido a fuertes corrientes en el río Padma y lluvias torrenciales.
Hasta la mañana de este jueves no se había informado sobre personas desaparecidas, aunque las autoridades continuaban con el operativo ante la posibilidad de que se registraran más víctimas.
Autoridades de Bangladesh indicaron que se inició una investigación para determinar en qué provocó el vuelco del micro durante la maniobra de embarque. En este sentido, se intentará determinar si el accidente se debió a una negligencia por parte de la operación del ferry, del micro o si una falla circunstancial desencadenó en la tragedia.
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