Tragedia en Bangladesh: un micro cayó a un río y 26 personas murieron

Bangladesh micro

Durante varias horas, buzos, equipos especializados y fuerzas de seguridad montaron un operativo de emergencia.

Sin embargo, las condiciones climáticas de la zona complicaron las labores de rescate y el operativo tuvo que ser interrumpido durante la noche del miércoles debido a fuertes corrientes en el río Padma y lluvias torrenciales.

Hasta la mañana de este jueves no se había informado sobre personas desaparecidas, aunque las autoridades continuaban con el operativo ante la posibilidad de que se registraran más víctimas.

Autoridades de Bangladesh indicaron que se inició una investigación para determinar en qué provocó el vuelco del micro durante la maniobra de embarque. En este sentido, se intentará determinar si el accidente se debió a una negligencia por parte de la operación del ferry, del micro o si una falla circunstancial desencadenó en la tragedia.