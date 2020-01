"Nunca vi nada igual", dijo el fiscal que investiga el triple crimen de Melchor Romero

"Nunca vi nada igual", dijo Martini en diálogo con Radio Provincia. Según el funcionario, las víctimas mayores ofrecieron resistencia y el arma homicida no fue hallada.

fiscal mariano martini

Martini, titular de la UFI N° 3 de La Plata, espera el resultado de las autopsias para saber la cronología del brutal episodio. Además, ordenó a los efectivos policiales que entrevisten a vecinos y familiares para que recolectar indicios o pruebas.

Mientras tanto, buscan al hijo de la mujer asesinada, un adolescente de 17 años que vivía en la casa de las víctimas. Martini dijo que no es un acusado pero que si quiere recibir su versión de los hechos. “Él vivía en esa casa y ahora no sabemos dónde está”, detalló el fiscal.



“No sabemos el móvil de la masacre, no encontramos los cuchillos”, agregó Martini.

El fiscal planteó como una hipótesis que “quizá el asesino pretendió descuartizar a los tres para luego hacer desaparecer los cuerpos, pero algo pasó y abandonó el lugar”.

El brutal ataque ocurrió en una casa ubicada en la calle 523, entre 164 y 165, en donde los familiares encontraron los cadáveres cuando se presentaron en el lugar preocupados por que la mujer no contestaba el celular. De inmediato llamaron al 911 y en minutos arribaron al lugar policías de la comisaría Decimocuarta, de la Policía Científica y del gabinete de Homicidios de la DDI La Plata.

En la propiedad los detectives encontraron a Graciela Hosvalk, de 60 años, quien presentaba heridas defensivas en una mano y un antebrazo, cortes en el pecho y la espalda y un golpe y corte en el ojo derecho.

Envuelto en una frazada encontraron a Raúl Bravo, de 53 años, con lesiones de defensa en los brazos y las manos, y heridas en la axila izquierda, en el pecho y la espalda.

Y, la nena, de nombre Alma, fue ultimada de un corte a la altura de la garganta y tenía sus extremidades inferiores amputadas, ambas a la altura de la rodilla.