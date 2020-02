Desesperada búsqueda de una mujer en el Cerro Uritorco de Córdoba

En las imágenes se la ve caminando, vestida con un short, musculosa, lentes y zapatillas negras y una riñonera verde flúor, ingresando al balneario, aunque luego no se la ve salir.

mariela natali cordoba cerro uritorco (2).JPG

“Un matrimonio la vio ingresar a bañarse en la olla dentro de La Toma, lo que se constató en el video. La hora coincide. De ahí se pierde todo el rastro y su celular dejó de funcionar a las 16. Llama la atención que hasta el día de hoy no se encontró ninguna pertenencia”, contó Carmen a C5N.

mariela natali cordoba cerro uritorco (1).JPG

La mujer, oriunda de la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, había viajado a Córdoba para cuidar la casa de sus tíos ubicada en la localidad de Capilla del Monte. Según informó la amiga de Mariela, ella conocía muy bien la zona porque iba reiteradas veces desde hacía más de 15 años.

mariela natali cordoba cerro uritorco (3).JPG

“Siempre informó a la familia y a los amigos dónde estaba. Cuando no nos respondía empezamos la búsqueda inmediata”, agregó.

En un principio, la Fiscalía de Cosquín caratuló la búsqueda como “averiguación de paradero y extravío de personas”, sin embargo, en las últimas horas se reforzó la hipótesis de un secuestro.

mariela natali cordoba cerro uritorco.jpg

En cuanto a la salud de Mariela, su amiga contó que “sufre un trastorno bipolar pero está controlada. Estamos en permanente contacto con su psiquiatra y siempre ha sido una chica sana. Hace años que no tiene una crisis. No fuma, no toma alcohol, es deportista y muy responsable, así que descartamos eso totalmente”.