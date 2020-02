Bahía Blanca: un polémico fallo condenó a una mujer a 8 años de prisión por "mala madre"

El tribunal criminal de Bahía Blanca condenó a Rosalía Reyes de homicidio por no haberle brindado asistencia a su hija recién nacida después del parto que se desencadenó en su casa. La defensa asegura que no tuvieron en cuenta la situación de vulnerabilidad en que vivía, que se desmayó y que "no pudo hacer otra cosa".