River â€“ Defensa y Justicia: Crespo se sacÃ³ en la conferencia

Hernán Crespo en 1996 Hernán Crespo fue campéon con River de la Copa Libertadores en 1996

"¿Hay alguien que sale a perder o empatar? Me parece una obviedad. Si no te conociera, me estarías faltando el respeto con esa pregunta", declaró el director técnico durante la conferencia de prensa previa al duelo en el que River, si se le dan una serie de resultados, puede consagrarse como campeón de la Superliga 2019/20.

TyC Sports on Twitter "¿En serio me estás preguntando ESO? Otra pregunta", la consulta que sacó a Crespo en plena conferencia de prensa. pic.twitter.com/BD7e93DvC2 — TyC Sports (@TyCSports) February 28, 2020

Más allá de eliminar cualquier tipo de especulación, Crespo se refirió a lo que será para él su vuelta al Monumental, en este caso como entrenador: "Si me llevo a la última vez que vi desde adentro la cancha de River llena de hinchas es en la final de la Libertadores 1996, que tuvo en mi un impacto emotivo solo superado por el nacimiento de mis hijas. Después de eso, hay un partido que jugar y las emociones tienen que ir paralelas a lo profesional".

Asimismo, con respecto a lo que implica enfrentar a un rival como River, el técnico realizó una comparación elocuente: "Enfrentarlos hoy, bajo las circunstancias en las que hay que hacerlo es como jugar contra Rafael Nadal en Roland Garros".

Recordemos que si Boca no gana este viernes ante Colón, un triunfo de River le daría el título de campeón de la Superliga 2019/20.