Alberto Fernández llamó "ocultos y miserables" a los trolls

Con respecto a como afronta la crisis sanitaria el primer mandatario manifestó, "yo no sé si la palabra que me cabe es miedo, en esos momentos es donde más racional me pongo, me estremece, pero no me paraliza", en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecases.

Sobre el impacto de la pandemia manifestó que su intención es "que nos duela lo menos posible" como sociedad y que "nos estamos poniendo a prueba y actuamos como los mejores argentinos. Solo gratitud tengo", y se mostró muy optimista con respecto de la situación que se vive en la provincia de Buenos Aires y aseguró que el hecho de que haya sólo "9 personas internadas en terapia intensiva" por coronavirus quiere decir que "estamos bien, que estamos llevando bien el problema", pero pidió que "nadie se duerma, que nadie se relaje" porque hay que seguir "ganando tiempo, quedándonos en casa".

En cuanto a la posición de algunos empresarios, especialmente Techint, que decidió despedir a más de 1400 trabajadores, Fernández repitió lo expresado en la conferencia de prensa del domingo por la noche, "que los empresarios ganen un poco menos esta vez" y agregó que se trata de "una falta de solidaridad enorme".

"Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida; tenes una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, ¡esta vez colaborá!", aseveró el mandatario.

También se refirió a la situación regional y aseguró que le "preocupa muchísimo" que países como Brasil "no entiendan la gravedad del problema" y añadió que "las declaraciones de Jair Bolsonaro complican. Con esta lógica temo que entren en el mismo espiral que Italia".

Con respecto a México contó que "Manuel López Obrador entiende el tema, yo hablé con él. Le dije que hagamos una reunión entre todos para saber que pasa en los distintos lugares y me dijo que iba a convocar una reunión de la CELAC" .

Con respecto a la polémica que se genera con los argentinos que se encuentran varados en el exterior exclamó que "están los consulados abiertos. Se atienden alrededor de 15 mil llamados diarios, no es verdad que no hay atención. He dado la orden que auxilien económicamente a la gente que esta varada en el exterior".

Con respecto a los insumos necesarios Fernández sostuvo que "en Argentina hay tres fábricas de respiradores, hay que agradecerles porque están trabajando las 24 hs" y volvió a reiterar que "hay un pedido de compra de respiradores al exterior también".

"Hay un proyecto donde se mezclan empresas privadas y gente de ciencia y técnica que es la de convertir un pulmón artificial en un respirador", anticipó el mandatario.

En el marco de la decisión que tomó sobre poner la vida por encima de la economía y la posibilidad de default, y dijo que "la idea es la misma que el primer día, necesitamos tiempo, hoy no podemos pagar y hoy tenemos más argumentos. Hablé con Kristalina Georgieva y fue comprensible".

Casi en el final de la larga charla el Presidente adelantó que en la reunión con el Consejo Económico Social se tratará el tema del cobro de jubilaciones, que es "un problema por resolver", y que están evaluando "habilitar unas cuantas sucursales de bancos", con "turnos para las cobranzas para que no se mezclen todos".

Por último manifestó que "el Estado está para cuidar a la gente" y que "un motivo para ser optimista es que somos un modelo en el mundo, somos un caso de estudio, como el país que cuando se enteró que había una pandemia declaró la cuarentena logrando espaciar el contagio", concluyó.