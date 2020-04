Coronavirus, pandemia y...fútbol: ¿por qué la liga de Nicaragua es la única que sigue en pie en el continente?

Desde la llegada del Covid-19 al país el pasado 18 de marzo, las autoridades reconocieron apenas 12 infectados y un muerto por el brote, mientras los otros siete vecinos miembros del Sistema de Integración Centroamericana reportaron más de 4 mil casos, según el organismo.

El presidente Daniel Ortega no sólo no implementó medidas para combatir el virus, sino que estuvo más de un mes sin mostrarse en público. El mandatario recién reapareció este miércoles para defender la estrategia de su gobierno para afrontar la pandemia de coronavirus. “En medio de esta pandemia no se ha dejado de trabajar porque aquí, si se deja de trabajar el país se muere, y si el país se muere el pueblo se muere, se extingue”, dijo.



Antes de esto había sido visto por última vez el 12 de marzo, cuando participó desde su casa de una teleconferencia con sus colegas de Centroamérica, y no participa en actos públicos desde el 21 de febrero, cuando puso en posesión de su cargo al jefe del Ejército.

En este contexto, increíblemente, el último fin de semana se organizaron en Nicaragua festivales de música y celebraciones de Semana Santa a los que acudieron miles de personas en distintos puntos del país.

Hasta el momento, el país no decretó ningún tipo de emergencia, no ordenó la suspensión de las clases, no restringió la movilidad en su territorio y sus autoridades dijeron que no está previsto declarar una cuarentena,

QUE EL FÚTBOL NO PARE

Quizás el extraño contexto de Nicaragua en tiempos en los que el mundo está literalmente paralizado sirva para explicar el hecho de que este país sea el único de todo el continente (y uno los 5 en todo el mundo junto a Bielorrusia, Burundi, Tayikistán y Taiwán) en el que se sigue jugando al fútbol casi con normalidad.

La Liga de Primera División disputó en las últimas horas su 17° fecha, en la que el Managua FC goleó por 6 a 1 al ART Municipal Jalapa y confirmó su liderazgo en el Torneo Clausura, por encima del Diriangén y el Real Estelí, sus más inmediatos perseguidores.

Managua Fútbol Club on Twitter | ¡ASEGURAMOS EL LIDERATO Y NUESTRO PASE A SEMIFINALES!



MANAGUA FC 6-1 ART Jalapa



C2020 | Jornada 17



#SomosLeonesAzules

#OrgulloDeLaCapital pic.twitter.com/3c4FtFNhTo — Managua Fútbol Club (@Managua_FC) April 16, 2020

El "casi" con normalidad al que se hace referencia más arriba se debe a que hasta el momento la única medida que se tomó en el fútbol nicaragüense fue la de jugar los partidos sin público, algo que se implementó desde el 20 de marzo y que sigue vigente.

comunicado liga nicaraguense

"La decisión de seguir jugando fue de la Asamblea General de Asociación Nicaragüense de Clubes de Fútbol, conformada por todos los presidentes", explicó Orlando Canales, Gerente de Comunicación de la ANCF, en diálogo con minutouno.com.

Claro que la decisión de seguir jugando no pertenece sólo al ámbito futbolístico, sino que la misma fue consensuada y lógicamente cuenta con el aval de las autoridades máximas del país. "Estamos en constante comunicación con el Ministerio de Salud y todo el tiempo tenemos reuniones virtuales o presenciales con los presidentes de los clubes para evaluar la continuidad del campeonato", amplía Canales.

real esteli fc Real Estelí, uno de los animadores del torneo

"Por el momento no está estipulado una postergación del torneo, a menos que las autoridades sanitarias orienten lo contrario", concluyó.

¿Y LOS JUGADORES?

La decisión de las autoridades deja a los protagonistas casi sin alternativa. Es así como varios jugadores de los principales equipos del país muestran su preocupación respecto a esta situación y no están del todo convencidos sobre estar haciendo lo correcto.

René Huete tiene 24 años y es defensor del Club Deportivo Walter Ferretti, que actualmente marcha cuarto en el certamen. En diálogo con este portal relató sus sensaciones respecto a la continuidad de la liga y, si bien dijo que a la hora de entrar a la cancha se olvida del contexto, apenas termina el partido vuelven "a la cruda realidad" y que además podría haber "consecuencias" si se negaran a jugar.

rene huete

"Nosotros como jugadores hacemos lo que podemos. Como deportistas tenemos el chip de ganar como sea, pero en cuanto termina el partido volvemos a la cruda realidad y tenemos miedo que pueda pasar algo", detalló el defensor.

"Es nuestro trabajo, necesitamos el dinero y si no lo hacemos hay consecuencias. Los clubes y las autoridades deberían tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde para nuestras familias", concluyó con preocupación.

Cabe destacar que en este mismo club, el Deportivo Walter Ferreti, hay un delantero argentino, Leandro Figueroa, quien surgió en Newell's Old Boys y que casualmente convirtió un gol el último fin de semana en la victoria de su equipo ante Deportivo Ocotal. Otro de los argentinos que milita en esta liga es el mediocampista Luis Acuña, surgido en Vélez y que ahora defiende los colores de Real Estelí.

Para tomar dimensión de lo que piensan buena parte de los jugadores respecto a no frenar con la actividad basta con ver la actitud que tomó el Diriangén (único club de los 10 de Primera que se opuso a seguir) en uno de sus últimos encuentros: todos sus futbolistas posaron en la foto previa con un barbijo y tomando el distanciamiento social que recomiendan los especialistas para evitar el contagio.

El uruguayo Bernardo Laureiro juega en dicho club y es una de las voces cantantes más reticentes a la continuidad de la liga. "Perdón", escribió en sus redes sociales junto a la ya famosa foto de los jugadores con barbijo.

B. Laureiro on Twitter Perdón pic.twitter.com/tELlA3mGYP — B. Laureiro (@BER_LAU10) March 22, 2020

Pero además realizó un fuerte descargo por la misma vía que no deja dudas sobre su posición y la de gran parte de los futbolistas. "Los clubes pasan muchachos, la salud nuestra no, la de nuestros hijos no. No quiero jugar y no entiendo a mis colegas que no dicen nada. Somos nosotros los protagonistas nadie más. Si un plantel tiene 30 jugadores y los 30 le dicen que no quieren jugar no se juega y listo", escribió.

B. Laureiro on Twitter Los clubes pasan muchachos, la salud nuestra no, la de nuestros hijos no. No quiero jugar y no entiendo a mis colegas que no dicen nada. Somos nosotros los protagonistas nadie más. Si un plantel tiene 30 jugadores y los 30 le dicen que no quieren jugar no se juega y listo. — B. Laureiro (@BER_LAU10) March 20, 2020

LA "PERLITA" DEL ÚLTIMO FIN DE SEMANA

La 16° jornada de la Liga Primera de Nicaragua que se jugó el fin de semana pasado contó con una situación insólita que dio la vuelta al mundo. Fue en el duelo entre Juventus FC y Real Madriz, que fue victoria del primero por 2 a 0, aunque terminó antes de tiempo.

Promediaba el segundo tiempo y Juventus ganaba 1 a 0 cuando llegó el segundo tanto. Luego de una corrida, Allan Mercado definió con simpleza y comenzó a definir el pleito. Sin embargo, hubo una duda respecto a su posición.

El juez de línea levantó el banderín apenas Mercado empezó a correr, pero el árbitro principal le indicó que lo baje y la jugada continuó y derivó en dicho tanto.

escandalo Juventus Managua Real Madriz

Ante esto, indignados, los jugadores del Real Madriz tomaron una decisión inédita: se fueron del campo y no quisieron seguir jugando. Luego de algunos minutos de espera, el árbitro dio por finalizado el partido y Juventus terminó ganando por 2 a 0.